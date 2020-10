Cote d'Ivoire: Anne Ouloto aux populations de Troya 2 - "Evitez les palabres inutiles et optons pour le développement"

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, présidente du conseil régional de la région du Cavally a effectué une visite de courtoisie aux populations du canton Flèho à Troya 2 situé dans la sous-préfecture de Guiglo, lundi 05 octobre 2020 .

Après avoir échangé et écouté les populations sur les questions de développement en termes d'infrastructures et de paix, la ministre Anne Désirée Ouloto les a rassurées que la Côte d'Ivoire est en paix et fonctionne bien avec le président Alassane Ouattara.

« Je vous demande et je demande aux jeunes de faire la paix dans le Cavally. Je ne veux pas entendre que tel ou tel jeune a fait une désobéissance civile et on l'a mis en prison. Le Président de la République est prêt pour apporter le développement dans le Cavally.

Évitez les palabres inutiles et optons pour le développement. », a conseillé Anne Ouloto. Poursuivant, la ministre a instruit son Directeur technique des moyens généraux Fléan Méi et le Directeur d'Administration, Doh Dibahi à la réalisation des infrastructures demandées par les populations telles que la construction d'un foyer des jeunes, le reprofilage de la route Nioudé -Troya 2.

En ce qui concerne la construction du centre de santé urbain, l'implantation de deux pompes hydrauliques villageoise et l'installation des poteaux électriques du village, la présidente du conseil régional du Cavally a fait savoir aux populations que ce ne sont pas des secrets pour le président Alassane Ouattara.

« Soyez rassurés. Dans les jours à venir ces projets seront mis en exécution dans votre localité . Nous devons nous pencher très sérieusement sur le développement de notre région, le Cavally.

C'est vous qui m'aviez élue, présidente de la région. Et je sais que derrière moi, j'ai quelqu'Alassane Ouattara sur qui, je m'appuie pour vous apporter le développement.

Donc, évitons les manigances. Laissons la politique politicienne et regardons le développement afin d'améliorer nos conditions de vie », a renchéri la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité.

Pour conclure, Anne Désirée Ouloto a exprimé toute sa gratitude envers les populations autochtones et les allogènes qui vivent dans ces localités.

« Les Baoulé, les Burkinabè et la communauté Cedeao sont vos frères et vous vivez en parfaite harmonie avec eux , c'est ça qu'on appelle la cohésion sociale. Ayez le vrai amour de votre prochain, c'est ça le vivre ensemble. », a laissé entendre la ministre Anne Désirée Ouloto.