Algérie: Le gros coup de gueule d'Islam Slimani

Visiblement Islam Slimani est autant agacé par le débat des binationaux qui choisissent leur pays d'adoption. Pour l'attaquant algérien, il est temps de passer à autre chose.

"Je trouve bizarre que l'on continue à parler d'un joueur qui n'a pas choisi notre sélection nationale. Il n'est plus concerné. Pourquoi parler de lui ? C'est un manque de considération pour ceux qui sont là. On ne devrait même plus citer ceux qui ne sont plus concernés. Ils peuvent être algériens quelque part au fond d'eux-mêmes mais ils ne le sont pas sportivement. On a des joueurs. Et ceux qui ne veulent pas venir, il faut les oublier. C'est un manque de respect pour nous. Quand je vois ça, ça me fait mal", indique Slimani à France Football.

Et spécifiquement sur le scas Aouar et Fekir qui reviennent en Algérie, "Bien sûr qu'on aurait voulu des joueurs comme Aouar ou Fekir, mais il faut les respecter et se respecter soi-même. Il ne faut plus parler d'eux. C'est dévalorisant pour nous... Certains médias continuent de poser la question : "Pourquoi il n'est pas venu ?'" Mais on ne va pas devenir nul sans ces joueurs... ".