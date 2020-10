Congo-Kinshasa: "Théâtre Plus" - Masumu Debrindet et Digital Congo à couteaux tirés

C'est une guerre froide entre le doyen des comédiens congolais Ndungi Mambimbi alias Masumu Debrindet et son partenaire Digital Congo télévision. Les relations risquent de voler en éclat si les deux parties n'arrivent pas à communiquer réellement sur le vrai problème qui les divise. Qu'est-ce Digital Congo reproche alors à l'artiste ?

Ce qui est vrai, des responsables de cette chaîne de télévision ont décidé, depuis un certain, d'interrompre la diffusion des pièces de la troupe «THEATRE PLUS» de Masumu Debrindet sur leur antenne.

Ça fait bientôt deux mois, renseigne-t-on, de nombreux téléspectateurs de Digital Congo ne suivent plus les films réalisées par cette icône du théâtre congolais et ses acteurs. Et pourtant, « Théâtre Plus » est l'une des grandes attractions de cette chaîne.

Les amis de la culture sont inanimés à reconnaître que la troupe de Masumu a toujours fait la différence par rapport au travail qu'elle présente.

Pour certains, "THEATRE PLUS" est l'une des meilleures de la RDC.

Evidemment, elle a beaucoup contribué à faire découvrir et à faire accepter cette chaîne au public, surtout vis-à-vis des fanatiques politiques intransigeants qui, pendant longtemps, l'alignaient plus à un instrument de propagande de l'ancien régime.

Point n'est besoin de rappeler combien "THEATRE PLUS"' a toujours été disponible à des moments difficiles afin que la grille des programmes de la chaîne soit soutenue par ses réalisations.

Il suffit seulement de se rappeler de la longue période de grève des agents de Digital Congo et les cinq mois de confinement où la troupe était toujours présente au rendez-vous, à travers ses pièces de valeurs qui déstressaient parfois les congolais face à la réalité sur la pandémie.

La culture sacrifiée

Son interruption de diffusion non justifiée et prolongée sur Digital Congo ne laisse pas indifférent les observateurs avertis qui se posent mille et une questions sur l'avenir du partenariat entre le patron de « THEATRE PLUS » et cette chaîne de télévision.

D'aucuns se demandent si Masumu serait lui-même à la base de cette interruption alors que nombreux sont ceux qui ne manquent jamais son rendez-vous de chaque lundi à 20h45 et la rediffusion de tous les mercredis à 10h.

Ne serait-il pas embarqué par la nouvelle vague qui entraine actuellement les artistes comédiens congolais à l'usage de l'Internet via Youtube ?

Puisque la réalité est que sur Youtube ils ont moins de problèmes et sont d'ailleurs rémunérés à fur et à mesure par rapport aux vues, s'interroge-t-on. Ou alors, c'est Digital Congo qui est à la base de cette situation.

Un constat amer a été fait sur cette chaîne de télévision qui, depuis un certain temps, a tendance à consacrer plus d'espaces aux émissions politiques et religieuses. Car, elles semblent être très lucratives. Alors que Digital TV a toujours été réputée comme une chaîne culturelle et sportive.

Toutefois, il revient aux responsables de Digital Congo d'apporter un éclairage sur la suite de leur partenariat avec le comédien Masumu. Car, les fans ont besoin que THEATRE PLUS reprenne ses prestations sur Digital Congo où la troupe connaît une grande audience.

Rappelons que le Président Masumu Debrindet a remporté, le week-end à Kinshasa, le trophée d'Assiduité et de Meilleur comédien de la décennie lors de la 4èmeédition de la soirée Culture Awards RDC organisée par l'Asbl les "Amis de la Culture".