Congo-Kinshasa: Kongo Central - Denise Nyakeru Tshisekedi met à la disposition de la SNEL 3000 mètres de câble électrique

Bonne nouvelle pour les habitants de Muanda. Le gouverneur de province et l'administrateur du territoire, après avoir fait part d'un grand besoin du territoire, celui de son électrification, la Première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi a mis à la disposition de la SNEL 3000 mètres de câble électrique devant permettre d'électrifier plusieurs quartiers de Muanda.

C'est depuis lundi 5 Octobre 2020 que l'épouse du Chef de l'Etat, en compagnie du numéro 1 de la province et plusieurs membres du gouvernement, a foulé le sol du Kongo Central par la ville littorale de Muanda où un accueil chaleureux lui a été réservé. L'objectif de ce périple de 10 jours dans cette province, qui a commencé par cette ville côtière, est pour la Première Dame de palper les réalités auxquelles fait face la population, mener, dans cette province, des actions dans l'éducation (principalement de la jeune fille), la santé (de la mère et de l'enfant), l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Dès son arrivée à Muanda, la Première Dame s'est adressée à la population sur la place territoriale en l'appelant à cultiver l'amour et l'unité sans lesquels on ne peut pas espérer développer la province ou le pays. « Je suis venue vous rendre visite, vous écouter, écouter vos doléances et les rapporter à qui de droit. Dans le cadre de ma fondation, je suis venue aussi pour mener diverses activités en faveur des jeunes filles et fils de la province en vue de leur autonomisation » a dit la Première Dame. Et d'ajouter : « Le gouverneur de province et l'administrateur du territoire m'ont fait part d'un grand besoin du territoire, celui de son électrification. Je mets à la disposition de la SNEL 3000 mètres de câble électrique qui permettront d'électrifier plusieurs quartiers de Muanda » a annoncé la Présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.

Au Port Yatch/Banana, l'épouse du Chef de l'État est allée à la rencontre des mareyeuses de Muanda pour voir de ses propres yeux les conditions de travail dans lesquelles évoluent ces braves femmes. Après s'être entretenue avec elles et reçu leur plaidoyer, elle a promis de l'analyser et être leur porte-voix auprès des autorités compétentes.

Activités de la fondation

Pour sa deuxième journée dans la province du Kongo Central, la Première Dame a effectué une visite à l'hôpital de la base militaire de Kitona, à la maternité de Vulumba et à l'hôpital Général de Moanda. Partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a remis à ces structures de santé un lot important de médicaments génériques, des vivres, lits d'hôpital et matelas pour les malades.

C'est en fin de la journée que la Première Dame a accordé une série d'audience à toutes les couches sociales de la population. Aussi bien autorités politico administratives et militaires que regroupement des femmes ou encore des jeunes, tous ont exposé à Denise Nyakeru les problèmes qui sont les leurs. L'épouse du Chef de l'État leur a promis de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes, nationales et ou provinciales.