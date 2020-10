Afrique: Les prix de plusieurs aliments de base atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

communiqué de presse

Rome — L'Indice FAO des prix des produits alimentaires progresse de 2,1 pour cent en septembre. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice des prix de référence des produits alimentaires de base a progressé en septembre, tiré vers le haut par les huiles végétales et les céréales.

Au cours du mois, l'Indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 97,9 points, soit une hausse de 2,1 pour cent par rapport à août et une valeur supérieure de 5,0 pour cent à celle enregistrée en septembre 2019.

L'Indice FAO des prix des céréales a progressé de 5,1 pour cent par rapport à août et dépasse à présent de 13,6 pour cent sa valeur enregistrée il y un an. Cette progression est notamment due à celle des prix du blé, qui ont été portés par des échanges commerciaux soutenus dans un contexte de craintes concernant les perspectives de production dans l'hémisphère Sud et les conséquences de la sécheresse sur les semis de blé d'hiver dans toute l'Europe.

Les prix du maïs ont également augmenté, sous l'effet de la réduction des perspectives de production dans l'Union européenne et de la révision à la baisse des reports aux États-Unis d'Amérique. Les prix internationaux du sorgho et de l'orge ont également progressé, mais ceux du riz ont reculé.

L'indice FAO des prix des produits alimentaires, publié chaque mois, suit les cours internationaux des produits alimentaires les plus couramment échangés.

L'Indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 6,0 pour cent en septembre et a atteint son plus haut niveau depuis huit mois, les cours des huiles de palme, de tournesol et de soja ayant tous progressé au même rythme que la demande mondiale, qui est soutenue.

L'Indice FAO des prix de la viande a cédé 0,9 pour cent par rapport à août, en partie du fait de la décision de la Chine d'interdire les importations de viande de porc en provenance d'Allemagne, où des cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des sangliers.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers n'a quasiment pas évolué ce mois-ci, car les hausses modérées des prix du beurre, du fromage et du lait écrémé en poudre ont été compensées par le recul des cours du lait entier en poudre.

L'Indice FAO des prix du sucre a reculé de 2,6 pour cent, principalement en raison des excédents de production de sucre prévus au niveau mondial pour la campagne qui va débuter. En effet, la production devrait considérablement rebondir en Inde et être abondante au Brésil.

Les marchés de céréales restent bien approvisionnés

La FAO a également publié aujourd'hui de nouvelles prévisions concernant la production mondiale de céréales, qui ont été légèrement réduites par rapport à celles du mois précédent et s'établissent à présent à 2 762 millions de tonnes pour 2020, ce qui constitue toujours un record historique et une progression de 2,1 pour cent par rapport à la production de l'année précédente.

La nouvelle évaluation, qui figure dans le bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, indique que la production mondiale de céréales secondaires devrait s'établir à 1 488 millions de tonnes. Elle recule de 0,5 pour cent depuis le rapport précédent, en raison des conséquences des conditions météorologiques sur les cultures de maïs dans plusieurs pays producteurs importants, qui n'ont été que partiellement compensées par l'amélioration des perspectives concernant l'orge.

La production mondiale de blé en 2020 devrait s'établir à 765 millions de tonnes, un niveau record auquel les conditions météorologiques favorables en Australie ont contribué. La production mondiale de riz devrait atteindre 509,1 millions de tonnes, soit un niveau record là aussi et un niveau identique à celui qui était indiqué dans les prévisions du mois dernier.

L'utilisation mondiale de céréales en 2020-2021 est estimée à 2 744 millions de tonnes, soit 2,0 pour cent de plus que l'année précédente. Plus de la moitié de l'utilisation mondiale des céréales est à mettre au compte de celle des céréales secondaires, qui devrait à présent atteindre 1 477 millions de tonnes. L'utilisation de blé, qui devrait s'établir à 757 millions de tonnes, progresse elle aussi en raison de la hausse de la consommation en Chine et en Inde. L'utilisation mondiale de riz devrait atteindre le nouveau chiffre record de 510,5 millions de tonnes.

Il est maintenant prévu que les stocks mondiaux de céréales atteignent 890 millions de tonnes à la clôture des campagnes de 2021, un niveau record porté par la croissance des stocks de blé en Chine. Si les nouvelles prévisions se confirment, le rapport stocks-utilisation des céréales au niveau mondial en 2020-2021 sera de 31,6 pour cent, en léger retrait par rapport au chiffre de 2019-2020, mais un niveau toujours relativement élevé d'un point de vue historique.

Les échanges mondiaux de céréales devraient eux aussi atteindre un record historique en 2020-2021 avec 448 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 2,4 pour cent par rapport à l'année précédente et une valeur supérieure à ce qui avait été prévu par la FAO en septembre. De plus amples informations sont disponibles ici.