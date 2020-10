Congo-Kinshasa: Linafoot - Maniema Union gifle Motema Pembe au Stade de Martyrs 1-0

Après l'avoir battu (2-0), il y a pratiquement 8 mois au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, peu avant l'arrêt du championnat suite à la covid-19, l'AS Maniema Union, comme si cela ne suffisait pas, a poursuivi MotemaPembe jusqu' à Kinshasa, où elle l'a encore battu 1-0, ce mercredi 7 octobre, au stade de Martyrs de la Pentecôte, pour le compte de la 2ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Une victoire méritée pour les hommes de Mohamed Daoula Lopembe qui, avec beaucoup d'autorité et maîtrise, ont dominé le jeu. Le meilleur à faire la différence c'est Pepito Bahoso qui n'a pas trop attendu pour envoyer le ballon au fond du filet du portier Barel Mouko. L'on ne jouait que la 10ème minute. Le reste du match, Dcmp a été incapable de revenir au score jusqu'au dernier coup de sifflet final. Le gardien de Maniema Union Jackson Lunanga n'a laissé aucune chance aux poulains du coach Isaac Ngate. Dans la foulée, un des leurs, Thomandjoto a été expulsé suite à une erreur de jeunesse, obligeant son équipe de terminer à dix.

Et de se réjouir, Daoula Lopembe dit que Dcmp aurait pu prendre même 3-0 : « pour cette victoire, mes impressions ne peuvent qu'être bonnes. Nous avons profité du début du match qui n'avait pas atteint sa vitesse de croisière pour inscrire un but. Si nous étions plus réalistes, nous aurions pu marquer deux ou trois buts. Les ratés que nous avons enregistrés ont donné de la confiance au DCMP. Nous avons privé ses joueurs de passer par le milieu de terrain pour alimenter Dark Kabangu et Broulaye Sidibé. Dieu merci, on n'a pas pris de but et l'essentiel est que nous avons empoché trois points. A présent, nous allons penser à la JSK, notre prochain adversaire qui est pour nous un inconnu». Isaac méconnaissable a refusé de parler.

Renaissance bat JSK 3-2

Peu avant ce match, Renaissance du Congo a peiné avant de battre JSK, la Jeunesse Sportive de Kinshasa 3-2. Bukasa Lutetea a ouvert le score pour Renaissance à la 2ème minute, et Tychik Ntela Kalema a rapidement égalisé pour JSK sur coup franc à la 8èmeminute. Quelques bribes de minutes avant la pause, JSK concédera un penalty transformé par Glody Kikwama Mujinga. La mi-temps est intervenue sur ce score 2-1 en faveur des Bana Fibo.

A la reprise, alors que Renaissance était en difficulté, Tambwe Mayala Arnold va s'illustrer à la conclusion d'une action anodine à la 64ème minute pour le 3-1. Et dans les arrêts de jeu, Ntela Kalema réduira l'écart sur pénalty également. Score final 3-2. Dans le rang de la JSK, l'on a noté la présence des vieux joueurs comme Ilonga Ilofo dit "Guerrier" et Salakiaku Matondo dit "Sala Prado" qu'on n'a pas senti.

Le coach de JSK, Jean-Claude Makanda Nzola, promet de corriger toutes les erreurs commises au prochain match : «nous avons perdu. On n'en peut rien car c'est la loi du football. Nous avons encaissé trois buts bêtes sur des erreurs défensives monumentales. C'est notre première participation dans ce championnat. Ainsi, nous allons nous préparer et corriger toutes les insuffisances constatées pour mieux aborder le match contre Maniema Union».

Pour Camille Bolombo de Renaissance, une victoire, peu importe les conditions acquises, fait toujours du bien. Dans ce championnat de la Linafoot, a-t-il ajouté, toutes les équipes se valent sur le plan technique. «Même battue, la JSK est une grande équipe. Nous allons tirer beaucoup d'enseignements de ce match», dixit Camille Bolombo.