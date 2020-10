Angola: Le Président angolais pour la réactivation des mécanismes contre la déstabilisation en RDC

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a défendu, ce mercredi, la nécessité de réactiver le fonctionnement efficace des mécanismes régionaux de lutte contre les forces négatives qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo (RDC).PE

S'exprimant, par visioconférence, au sommet quadripartite auquel ont également participé ses homologues de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda, le Président João Lourenço a souligné, parmi les mécanismes, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), qui doit jouer effectivement son rôle qui a été à la base de sa création.

Lors de la réunion, dont le but était de discuter des questions de sécurité liées à la RDC, l'homme d'État angolais a réitéré que la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité ne serait efficace que si elle est coordonnée par un mécanisme dans lequel tous les États membres s'impliquent et qu'il ait, par conséquent, légitimité de le faire.

Selon João Lourenço, l'exploitation illicite des ressources minérales dans les pays de la région doit être vue comme un moyen de financer les forces négatives qui opèrent en RDC et, éventuellement, de financer également les groupes terroristes fondamentalistes qui opèrent dans d'autres parties du continent, comme dans la région du Sahel, au Mozambique ou ailleurs.

Il a souligné que l'Angola était, au fil des ans, l'une des victimes du pillage des ressources minérales, à savoir les diamants, par des citoyens africains d'origines différentes, qui commettent le crime d'immigration illégale organisée, ainsi que d'exploitation illégale des ressources naturelles stratégiques du pays hôte.

"C'est un problème qui doit être pris au sérieux par nous tous, et nous pensons que nous le surmonterons si chacun de nos pays fait sa part", a-t-il déclaré.

Il a ajouté la nécessité de prendre "les mesures nécessaires dans la lutte universelle contre l'émigration illégale organisée et la nécessité de couper les sources de financement du terrorisme".

Selon le Président João Lourenço, l'Angola est aujourd'hui confronté à deux défis majeurs, celui de la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences, en ce qui concerne la santé publique et la nécessité de maintenir l'économie à produire des biens et services destinés à la consommation intérieure, et d'exporter et de maintenir des emplois.

Il a informé que l'Angola avait investi, en un temps record, dans la construction ou l'adaptation d'infrastructures hospitalières et ses équipements, pour faire face à la pandémie : le nombre de lits d'hôpitaux et d'unités de soins intensifs a considérablement augmenté, des matériels de biosécurité pour le personnel médical et paramédical ont été acquis.

Dans cette période de près de neuf mois, a poursuivi le Chef de l'Etat angolais, l'exécutif a lancé des mesures de relance économique, pour encourager le secteur privé à se diversifier et à augmenter la production nationale de biens et services, notamment les produits agricoles et industriels.

Lors du sommet, les quatre Chefs d'État ont discuté de l'impact du climat d'insécurité permanente à l'est de la RDC sur les territoires des pays voisins, dans des domaines tels que l'émigration et l'économie.