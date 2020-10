Afrique du Nord: Tournoi ITF de Monastir - Inès Ibbou rejoint le 2è tour du double

L'Algérienne Inès Ibbou et son équipière tunisienne Chiraz Bechri passent au second tour du tournoi professionnel féminin de Tennis à Monastir.

Prévu du 5 au 11 octobre 2020, le tournoi professionnel féminin de tennis se poursuit à Monastir.

Inès Ibbou et Chiraz Bechri se sont difficilement imposées face à Ekaterina Vishnevskaya et de Darja Semenistaja et passent au 2è tour.

Le duo maghrébin s'est largement imposé (6-2) au premier set avant de chuter au second essai (3-6). Et c'est au super tie-break qu'Inès et Chiraz ont arraché leur qualification.

Alors qu'elle occupe actuellement le 631è rang mondial chez les professionnelles de WTA, Inès Ibbou, 21 ans a été classée tête de série N°5.