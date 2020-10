Egypte: Restructuration globale du secteur du coton pour un coût d'investissement de plus de 21 mds de LE

Une restructuration globale et totale, d'un coût d'investissement de plus de 21 milliards de livres, est actuellement opérée dans les usines d'égrenage, les sociétés de commerce du coton ainsi que de filature et de textile affiliées au ministère du secteur public des Affaires, a déclaré jeudi 8 oct 2020 le ministre Hécham Tawfik, lors d'une allocution prononcée en visioconférence à l'occasion de la Journée mondiale du coton.

Les usines d'égrenage, qui n'ont pas été modernisées depuis des décennies, ont été dotées de technologies de pointe et de machines produisant du coton exempt de toute impureté et portant un code-barres comprenant ses propriétés et le lieu de sa plantation, ce qui haussera son prix d'exportation et maximisera sa valeur ajoutée, a expliqué M. Tawfik, ajoutant que la première usine développée avait été inaugurée à Fayyoum, et que trois autres le seraient fin 2020 dans d'autres gouvernorats.

Concernant la vente du coton, le ministre a fait savoir qu'un nouveau système était appliqué à cet égard, pour la deuxième année consécutive, consistant à prendre livraison du coton directement des agriculteurs et des centres de collecte et à organiser des adjudications, avec la participation de compagnies du secteur privé, avant sa mise en vente via la bourse de commerce.

Les sociétés de filature, de textile et de teinture relevant du ministère sont modernisées au niveau des bâtiments, des machines et du matériel qui sont procurés par des entreprises de Suisse, d'Allemagne et d'Italie (tels Reiter, Itema, Marzoli, Savio, Benninger, Regiany), a-t-il poursuivi.

Ce projet énorme pour l'essor du coton égyptien et de l'industrie du textile prévoit la fusion de 32 compagnie du domaine en 10 seulement, l'automatisation du secteur et la commercialisation centrale des produits de ces sociétés par le biais de la holding, de concert avec des agents internationaux, afin de favoriser l'accès du coton à longue fibre aux marchés mondiaux notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'est, a conclu M. Tawfik.