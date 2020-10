Afrique: Amicaux - Pourquoi la Belgique et le Japon pour la Côte d'Ivoire ?

Pour préparer les éliminatoires de la CAN 2021, la Côte d'Ivoire jouera deux matchs amicaux dans le cadre des journées Fifa. Ces deux rencontres l'opposeront d'abord à la Belgique (ce jeudi), puis au Japon.

Pourquoi les Eléphants ont-ils préféré affronter un pays européen et un autre asiatique au lieu de se mesurer à des nations africaines. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a répondu à cette question dans un entretien avec Sport Ivoire.

« Pour être honnête sincèrement j'aurais aimé jouer en Afrique, contre les équipes africaines même à l'extérieur pour déjà montrer aux joueurs que c'est difficile de voyager en Afrique, d'aller chez nos confrères, ce n'est pas toujours évident. Ceci étant dit avec cette épidémie on avait préparé les matches de Septembre ça été annulé au dernier moment. On a été sollicité et on a sollicité des équipes africaines mais lorsque j'ai vu que cette pandémie était toujours présente, j'ai préféré dire oui le plus vite possible à de belles équipes », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « Aujourd'hui jouer le Japon et la Belgique est honneur pour nous mais effectivement si on regarde par rapport à notre calendrier ça aurait été mieux de jouer contre les équipes africaines. Mais je dis et je répète, ces deux fédérations nous ont proposé de pouvoir avoir tout notre effectif. Je voulais démarrer l'aventure avec tout le contingent et quand je dis contingent je parle des joueurs mais aussi du staff médical, du staff logistique, du staff technique. Et si on ne jouait pas la Belgique on n'aurait peut-être pas pu avoir tout ce contingent. Donc j'aurais eu la moitié de l'équipe et démarrer une aventure comme ça un mois avant des matches cruciaux. J'ai préféré démarrer cette aventure pour qu'on puisse se confronter à ce qui se fait le mieux au monde ».