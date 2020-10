Congo-Brazzaville: Médias privés de Pointe-Noire et Kouilou - Vers la création d'un cadre de concertation des journalistes

Une première rencontre des responsables des médias privés de la ville côtière a eu lieu, le 7 octobre, dans l'objectif de créer une structure de concertation des professionnels de la communication.

Le responsable de la radio La voix de l'orthodoxie (RVO), le père Maxime Oumba, a signifié que la rencontre du 7 octobre devra aboutir à la création d'une structure qui ferait que les hommes et femmes des médias de Pointe-Noire et du Kouilou s'organisent pour œuvrer ensemble. «Après réflexion avec certains de vos collègues, nous initions la création de la ligue des medias privés de Pointe-Noire et du Kouilou et même du Congo dont l'orientation, le but et les objectifs seront fixés par tous ceux qui voudrons bien faire route ensemble dans une même famille », a-t-il déclaré.

En sa qualité de facilitateur de ces retrouvailles, Léon Jean Félix Evongo a indiqué que ce cadre d'échange permettra aux responsables des médias privés de Pointe-Noire et du Kouilou de ne pas se regarder entre eux mais plutôt de discuter de leurs intérêts. « Aujourd'hui l'heure est grave, chacun de vous a la fiche vitale de sa structure médiatique. Il sait à quel niveau se situe son entreprise.

C'est le moment de voir ensemble quels sont les problèmes qui s'opposent aux médias privés de Pointe-Noire et du Kouilou. Dans le contexte démocratique du Congo, les médias ne peuvent plus fonctionner sans prendre en compte la liberté de la presse. Vous devez vous battre en vue de faire la promotion de cette liberté auprès de certains partenaires qui constituent souvent vos sources d'informations », a-t-il signifié. Rappelons que la ville de Pointe-Noire représente aujourd'hui la première plate-forme médiatique du Congo, elle compte près de vingt-deux chaînes de radio et onze chaînes de télévision.