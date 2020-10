Congo-Kinshasa: Ituri - L'Unicef préoccupée par des enfants maltraités

Selon l'agence onusienne, les enfants continuent de souffrir gravement à cause de la violence et du chaos déclenchés par le conflit qui sévit depuis longtemps dans la province de l'Ituri.

A en croire l'Unicef, les conditions de vie de milliers d'enfants en Ituri se sont détériorées depuis l'intensification de la violence au début de l'année. Les attaques des milices dans les zones d'habitation ont fait des centaines de morts et des enfants ont été mutilés, tués ou recrutés par des groupes armés selon les informations reçues par l'Unicef. On estime que plus d'un million de personnes, dont la majorité sont des femmes et des enfants, sont déplacées à l'intérieur du pays.

Selon les estimations de l'Unicef, quatre-vingt-onze enfants ont été tués, vingt-sept ont été mutilés et treize ont été victimes de violences sexuelles entre janvier et juin 2020. En sus de cela, près de dix-huit établissements de santé ont été pillés ou détruits, tandis que les attaques contre plus de soixante écoles ont laissé environ quarante-cinq mille enfants en dehors des salles de classe.

Plus de deux millions de personnes dans le besoin

Selon l'Unicef, la province de l'Ituri compte actuellement deux millions et demi de personnes en besoin urgent d'aide humanitaire. L'Unicef et ses partenaires ont aidé plus de cent mille personnes dont quatre-vingt-sept mille enfants en termes de soins de santé et de nutrition, de protection, d'éducation, d'eau et d'assainissement.

Entre janvier et août, l'Unicef et ses partenaires ont aidé trois cent soixante-cinq enfants précédemment associés aux forces et groupes armés à se réintégrer dans la communauté, à retrouver leur famille et à recevoir un soutien psychosocial. Il a aussi permis à plus de quatre-vingt-sept mille enfants vulnérables d'accéder en toute sécurité à des espaces communautaires pour la socialisation, le jeu et l'apprentissage. Il a fourni à soixante-huit enfants victimes de violences sexuelles un soutien médical, psychosocial et juridique et à cent cinquante mille personnes dont quatre-vingt-cinq mille enfants des articles ménagères et des produits d'hygiène grâce au mécanisme de réponse rapide de l'Unicef.