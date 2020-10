Burkina Faso/Maroc: Amicaux FIFA - La RDC prête à affronter le Burkina Faso et le Maroc

La répétition Fifa d'octobre 2020 marque la réprise après une longue période de trêve due à la pandémie de covid-19, et les Léopards de la RDC tirent profit de cette reprise avec deux matchs amicaux à livrer contre le Burkina à El Jadida, le 9 octobre, et face au Maroc le 13 octobre à Rabat.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) affrontent, le 9 octobre, à El Jadida au Maroc les Etalons du Burkina Faso en première rencontre amicale Fifa, avant d'aller défier, le 13 octobre, à Rabat les Lions d'Atlas du Maroc en deuxième rencontre. Et c'est dans cette ville cotière d'El Jadida que les fauves congolais ont choisi de se regrouper. Des vingt-huit joueurs retenus par le sélectionneur Christian Nsengi Biembe pour ces deux matchs amicaux de reprise après la longue période morte due à la pandémie de covid-19, seuls vingt et un ont répondu présents et un joueur a été ajouté, alors qu'il n'était pas sur la liste au départ, notamment le milieu défensif Omenuke Mfulu d'Elche en Espagne.

Les joueurs ayant déclaré forfaits pour diverses raisons sont Chancel Mbemba de Porto du Portugal et Gaël Kakuta de Lens en France, Edo Kayembe d'Eupen en Belgique, Peter Mutumosi du FC Urartu en Arménie, Nicke Kabamba de Kilmarnock en Ecosse et Joël Beya du TP Mazembe. Le gardien de but Antony Mossi de Neuchâtel en Suisse qui n'allait pas venir à cause de la covid-19 a finalement pris son avion pour El Jadida afin de rejoindre le groupe.

D'autres cadres de la sélection ne font pas partie du groupe comme Paul-José Mpoku blessé, Cédric Bakambu qui ne peut pas quitter la Chine, Yannick Bolasie d'Everton, etc. Le jeune attaquant transféré récemment de Mazembe au Standard de Liège, Jackson Muleka, ne figurait pas sur la liste, et il a encore des démarches administratives à remplir en Belgique. Qu'à cela ne tienne, il y a de nouveaux venus tels Wissa de Lorient, Mfulu d'Elche, Nill Depauw d'Antwerp, l'ancien international espoir Ifaso Ifunga d'El Jadida.

Les joueurs présents

Les joueurs présents qui se sont déjà entraînés en groupe sont les gardiens de but Kiassumbua Joël (Servette/Suisse), Mossi Anthony (Neuchâtel/Suisse) et Fayulu Timothy (Sion/Suisse), les défenseurs Issama Mpeko (Mazembe/RDC), Kalulu Gédéon (AC Ajaccio/L2 France), Nsakala Fabrice (Besiktas/Turquie), Luyindama Christian (Galatasaray/Turquie), Ungenda Beaubo (Preimeiro do Agosto/Angola), Tisserand Marcel (Fenerbaçhe/Turquie), Botaka Jordan (KAA Gent/Belgique), Masuaku Arthur (Westham/ Angleterre) et .

Les milieux de terrain ayant répondu à l'appel à El Jadida sont Moutoussamy Samuel (Fortuna Sittard/Pays-Bas), Bangala Yannick (V.Club/RDC), Nkololo Jordan (FC Riga/Lettonie), Ngoma Fabrice (Raja/ Maroc) et Omenuke Mfulu (Elche/Espagne). Et enfin, les attaquants convoqués et présents en terre marocaine sont Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre), Ifaso Ifunga (Difaa El Jadida/Maroc), Depauw Nill (Royal Antwerp/Belgique) et Lukoki Jody (Yeni Malatiaspor/Turquie), Wissa Yoane (Lorient/France), Malango Ben (Raja/Maroc) et Kazadi Francis (Wydad/Maroc).

Par ces deux rencontres, rappelons-le, les Léopards affûtent leurs armes pour la double confrontation contre les Palancas Negras d'Angola en troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021. En première journée, la RDC avait été tenue en échec à Kinshasa par le Gabon (zéro but partout) avant un deuxième résultat nul à Banjul contre la Gambie (deux buts partout). Une victoire paraît obligatoire pour se relancer, car la RDC occupe actuellement la troisième position.