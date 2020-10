Cote d'Ivoire: Le Professeur Bakayoko-Ly aux femmes - « Il est de notre devoir de nous aimer pour la paix au pays »

« Je vous mets en mission pour aller dire aux jeunes, aux femmes, aux hommes, à toute la Côte d'Ivoire qu'il est de notre devoir de nous tolérer, de nous pardonner, de nous aimer pour la paix en Côte d'Ivoire », a déclaré le Pr Bakayoko-Ly Ramata.

C'était à l'occasion d'une rencontre à l'initiative de la Fédération Chrétienne Internationale des Femmes Actives, des centaines de femmes qui se sont réunies, le mercredi 07 octobre 2020, à la Mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs, à Abidjan-Cocody, cité SIR.

Au cours de ce rassemblement, elles ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette rencontre des femmes était placée sous le parrainage et la présence effective du Professeur Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe).

Les femmes ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, surtout pour que l'élection présidentielle 2020 se passe sans accroc. Elles ont également prié pour le Président Alassane Ouattara, pour le Premier ministre et pour toutes les autorités du ce pays.

Selon la présidente de ladite Fédération, Mme Zahui Grâce "c'est Dieu qui établit les autorités". Elle a réitéré la détermination à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Puis, elles ont salué toutes les actions entreprises par le Président Ouattara, depuis 2011, en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

La ministre Bakayoko-Ly s'est félicitée de cette belle initiative, qui démontre, a-t-elle dit, que la femme ivoirienne, socle de la famille, a pris conscience de sa véritable place dans la société. « Vous êtes des femmes, des mères et qui plus est, des croyantes.

Vous avez un rôle important à jouer pour la paix. Merci d'emprunter la porte qui donne sur le vaste chantier initié par le Chef de l'Etat pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire », a souligné la ministre Bakayoko-Ly.

Poursuivant, elle a affirmé qu'après la crise post électorale de 2011, le Président Ouattara a œuvré pour instaurer la paix en Côte d'Ivoire.

Outre la mise en place des institutions dont la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le Conariv, le Pncs, le Chef de l'Etat, a fait remarquer Mme Bakayoko-Ly, a posé également des actes forts en faveur de la paix.

A l'actif du Chef de l'Etat, il noter libération de plusieurs prisonniers de la crise post-électorale, de la signature d'une amnistie des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010, du retour des exilés.

A cela, la ministre a rappelé les actions de sensibilisation et de prévention des conflits entreprises avec l'instauration de la Journée Nationale du Pardon et du Souvenir. Et ce, pour honorer la mémoire des victimes des crises survenues dans notre pays.

La ministre a demandé à la Fédération Chrétienne Internationale des Femmes Actives d'aller faire campagne pour la paix en Côte d'Ivoire.

« Le Président Alassane Ouattara est un artisan de la paix comme en témoigne le travail qu'il a abattu pour que la Côte d'Ivoire soit un havre de paix », a insisté la ministre Bakayoko-Ly.

Signalons que la Fédération Internationale Chrétienne des Femmes Actives a été créée, selon ses dirigeantes, pour rassembler et rendre effectif l'autonomisation des femmes leaders chrétiennes, pour apporter secours aux veuves, orphelins, et plus généralement aux plus démunis.