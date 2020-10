Congo-Brazzaville: Festival "Ecrans noirs" - Le cinéma congolais à l'honneur

Initialement prévue du 11 au 18 juillet 2020, la 24e édition du festival cinématographique "Ecrans noirs" de Yaoundé aura lieu du 31 octobre au 7 novembre à Yaoundé au Cameroun avec une forte participation congolaise.

Reportée à cause de la crise sanitaire, la 24e édition du festival Ecrans noirs qui a pour thème "Coproduction et production en Afrique centrale" a été maintenue avec un protocole sanitaire strict pour faire face au contexte sanitaire actuel. Pour cette édition, l'association Ecrans Noirs, l'organisatrice de l'événement que dirige le réalisateur camerounais Bassek Ba Kobhio, a sélectionné quatre films congolais dans quatre catégories différentes (long métrage, court métrage, documentaire, scénario).

Ce sont Grave Erreur de Richi Mbebelé, Wanted de Dinel Desouza, L'astuce de Grâce Vicael Bing's, Sexto de Prince Kloz Baloubeta Bounda, En tête à tête d'Edddy Mikolo. Outre la projection des films sera organisé aussi un colloque sur le thème "Ecrans noirs" : crise de cinéma, cinéma en crise : la covid-19 et les opportunités de réinventer le 7e art africain".

Le Marché du film prévu à cet effet a pour thème principal : "Production et coproduction en Afrique centrale". Plusieurs autres activités sont organisées lors de cet événement, à savoir la réunion des ministres chargés du cinéma de l'Afrique centrale autour de la problématique de la coproduction, sans oublier l'atelier concret de montage de deux coproductions concrètes en Afrique centrale sur la base de scénarios et de dossiers reçus pour le concours.

Signalons que le festival cinématographique "Ecrans noirs" a été créé en 1997 avec pour objectif la diffusion des créations cinématographiques de six pays d'Afrique centrale (Cameroun, Gabon, RDC, République centrafricaine, Tchad). Il se veut aussi être un espace de promotion et la diffusion des cinémas africains, de la diaspora africaine et des cinémas sur l'Afrique, au Cameroun et en Afrique centrale.

Son but est de rendre visibles les films africains de qualité au grand public, promouvoir dès la base, chez les enfants et les jeunes, une culture cinématographique qui développe le discernement et encourage le débat, favoriser les rencontres des réalisateurs, les comédiens, les professionnels du 7e art entre eux et avec le public, favoriser la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, favoriser la formation des critiques, des comédiens et des professionnels de tous les métiers annexes et connexes au cinéma.