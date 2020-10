Congo-Brazzaville: Université privée de Marrakech - Les étudiants congolais seront mis à la porte

L'université privée de Marrakech menace d'arrêter la délivrance des prestations : scolarité, résidence et restauration à l'endroit des étudiants congolais envoyés par le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, si aucun paiement n'est effectué d'ici au 30 octobre, indique la note signée, le 7 octobre 2020, par la directrice des opérations de ladite université, Fatima Zohra El Mehdi.

Le document souligne, en effet, que l'Etat congolais doit plus de huit millions d'euros. L'université privée de Marrakech a multiplié les rappels au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. « Chacune des relances n'a rencontré que des promesses non tenues », souligne le document en précisant que la partie marocaine n'a jamais failli à ses obligations sur cette collaboration qui a débuté au titre de l'année académique 2014-2015.

Si la facture n'est pas réglée avant le 30 du mois en cours, les étudiants congolais vont devoir quitter l'université.