Algérie: Zones d'ombre à Médéa - 800 millions de Da pour le financement de projets d'AEP

Medea — Une dotation spéciale, d'un montant de l'ordre de huit cent millions de DA, a été dégagée pour le financement de projets d'adduction en eau potable et d'assainissement au profit des habitants des zones d'ombre, disséminées à travers différentes communes de la wilaya de Médéa, a déclaré, jeudi, le chef de l'exécutif, Djahid Mousse.

Cette dotation financière permettra de réaliser plus de cent projets d'AEP et d'assainissement dans différents villages et hameaux isolés, situés à l'intérieur des zones d'ombre recensés dans la wilaya, a indiqué le wali, en marge de son déplacement au niveau des communes de la daira de Tablat, nord-est de Médéa.

Plusieurs projets d'AEP, lancés déjà en réalisation à travers ces zones, ont été inspectés par le chef de l'exécutif, d'autres ont été également mis en service, à l'occasion de ce déplacement.

Ainsi, trois projets d'adduction en eau potable, destiné à l'alimentation des villages de "Zaouia" et "Ourtane", commune d'El-Aissaouia, "Ahl-draa", commune de Tablat, et "Ouled Touati", dans la commune de Mezghena, ont été mis en service, totalisant une population de plus de trois mille habitants.

Deux autres projets d'AEP sont, par ailleurs, en cours de réalisation à "Boukhirate", dans la commune d'El-Haoudine et "Naamine", dans la commune de Tablat, et devraient permettre le raccordement de ces villages, à partir du réseau de distribution d'eau potable local, dans les toutes prochaines semaines, selon les engagements des entreprises en charge de leur exécution.