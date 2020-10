Seychelles: Les 3 candidats à la présidentielle des Seychelles se retrouveront vendredi lors d'un débat télévisé

Les trois candidats à l'élection présidentielle de la nation insulaire du mois d'octobre participeront vendredi à un tout premier débat télévisé sur trois des plateformes de la Seychelles Broadcasting Corporation, a déclaré un haut responsable.

Wavel Ramkalawan du principal groupe d'opposition Linyon Demokratik Seselwa, le président sortant Danny Faure de United Seychelles et Alain St Ange du, One Seychelles, prendront part au débat qui sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision SBC 1, Paradise FM et Radyo Sesel et SBC YouTube de 19h à 20h30

Le directeur général de la SBC, Bérard Duprès, a déclaré jeudi à la SNA qu'un format canadien avait été adopté pour le débat, qui comprendra huit thèmes.

"Sous chaque thème, il y aura une question posée. Chaque candidat aura une minute pour répondre à la question. Une fois que chaque candidat aura répondu, les candidats entreront ensuite dans un débat entre eux", a déclaré M. Duprès.

Le débat durera 4 minutes et sera supervisé par un modérateur, Bernadin Renaud et la journaliste Patsy Athanase. Le deuxième débat aura lieu le vendredi 16 octobre suivant.

Il a déclaré qu '"il y aura une audience pour tous les débats. Les participants seront uniquement sur invitation. Compte tenu de l'espace limité sur le site et en raison des mesures de distanciation physique du COVID-19, le nombre de participants sera limité à 20 personnes. "

Chaque candidat disposera d'une minute pour son discours d'ouverture et celui-ci comprendra une première question générale.

"Par exemple, pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour la présidence? L'ordre des remarques d'ouverture se fera selon un tirage au sort effectué au préalable avec les représentants des candidats", a ajouté M. Duprès.

Les questions à poser aux candidats proviennent du public qui a répondu à un appel à questions, soulignant l'implication de l'électorat dans cet exercice démocratique.

Hélène Hoareau, une électrice du district nord de Mahé de Beau Vallon, a déclaré que le débat présidentiel est une bonne initiative qui aidera les électeurs à prendre une décision éclairée sur la personne pour qui voter.

"J'espère que ce débat présidentiel ne donnera pas un tour facile aux candidats. Les questions devraient être suffisamment stimulantes pour que nous puissions choisir celui qui donne les bonnes réponses pour résoudre les différents problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés", a déclaré Mme. Hoareau.

Anthony Boniface de Les Mamelles, un district du centre de Mahé, a déclaré qu'il s'attend à des questions qui toucheront des gens de tous horizons.

"Ce débat doit être sérieux. Ce sera un moment où les candidats présenteront leurs idées qui seront traduites en votes. Les candidats doivent échanger de manière professionnelle", a déclaré M. Boniface.

Il a ajouté que "ils devraient traiter les différents sujets de manière éducative et devraient éviter d'utiliser la rhétorique et les insultes les uns sur les autres comme on le voit dans les débats présidentiels ailleurs".

Trois partis politiques - Linyon Demokratik Seselwa (LDS), United Seychelles (US) et One Seychelles - se disputent les élections présidentielles. Pour l'Assemblée nationale, LDS et US ont des candidats dans les 26 districts tandis que One Seychelles en a 18 et Lalyans Seselwa trois.

Environ 70 000 personnes ont le droit de voter aux élections présidentielles et législatives qui se tiendront simultanément aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, du 22 au 24 octobre.