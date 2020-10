Cote d'Ivoire: Prévention de la violence armée - Le bilan actualisé des activités menées présenté au 2e Comité de suivi opérationnel

Le projet Cisalw financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Ong Coginta en partenariat avec la ComNat-ALPC a organisé, le 7 octobre 2020, à Abidjan-Cocody, 7ème tranche, le 2ème Comité de suivi opérationnel.

Au cours de cette rencontre, il s'est agi de présenter à l'ensemble des parties prenantes un bilan actualisé des activités menées jusqu'à présent.

Il faut noter qu'au cours des derniers mois, en dépit du contexte et des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire, l'équipe du projet est restée pleinement mobilisée. Aujourd'hui, onze mois après son démarrage, le projet d'appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre et de prévention de la violence armée (Cisalw) connait une phase d'intenses activités.

Des actions majeures ont été réalisées ou sont en cours de réalisation notamment le renforcement de la sécurité de l'armement des forces de défense et de sécurité et la conduite de campagnes de prévention des violences armées auprès de la population.

Il faut signaler que les actions majeures portent sur réhabilitation de 13 armureries à Abidjan et dans 5 villes de l'intérieur du pays ; la mise en place de 40 coffres blindés au profit de la Douane et des Eaux et Forêts ainsi que de deux coffres blindés au profit des greffes des tribunaux d'Abidjan et Bouaké ; l'acquisition de 6 machines électriques destinées au marquage des armes ; la création d'un nouveau système d'enregistrement et de gestion des armes et des munitions des FDS. Cette nouvelle base de données présente des fonctionnalités étendues et va repositionner la Côte d'Ivoire comme précurseur dans ce domaine ; la campagne de prévention sur 15 radios communautaires.

Chaque jour, trois messages de paix et de lutte contre les violences armées sont diffusés dans neuf (9) langues. Il s'agit en Baoulé, Bété, Malinké, Guéré, Yacouba, Lobiri, Sénoufo, Koulango et français. Et ce, pour atteindre la majorité des régions. L'action a débuté en août et va se poursuivre jusqu'à la fin décembre 2020.

Le projet a mené une campagne de sensibilisation par affichage sur 90 panneaux routiers de 12m2. Cette action a débuté le 1er septembre et va se prolonger jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020. Les sept (7) visuels créés par l'association de dessinateurs de presse et de bande dessinée « Tâche d'Encre » sont visibles à Abidjan (45 panneaux) ainsi que dans 5 villes de l'intérieur du pays (Bouaké, Bondoukou, Daloa, Korhogo et Man) ;

Egalement, une campagne de prévention en milieu scolaire. Cette action a débuté à la mi-septembre avec la rentrée des élèves et va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2020. 7 animateurs ont été recrutés et formés pour conduire quotidiennement des interventions dans 24 lycées et collèges d'Abidjan (Abobo, Yopougon et Port-Bouët), Bouaké, Bondoukou, Daloa, Korhogo et Man. Plus de 80 000 élèves devraient être ainsi directement sensibilisés ;

A propos de la campagne de sensibilisation en milieu communautaire, elle a débuté à la mi-septembre et va se prolonger jusqu'à la fin décembre 2020. Elle est conduite par huit (8) Ong (Rasalao-Ci, Cadah, Afjci, Esperance Vie, Action Sure, Eicf, Geco-Ci et Cibes) sur le thème de la prévention des violences armées ;

S'agissant du recyclage des Observateurs de violence armée (Ova), un atelier de formation a rassemblé une trentaine d'Ova les 10 et 11 septembre 2020. Il visait à renforcer les capacités de l'Observatoire à la veille des échéances sensibles du calendrier électoral.

Ainsi mobilisé, le projet Cisalw est en mesure d'apporter une contribution significative à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre, à la prévention des violences armées et au déroulement d'élections apaisées. Le projet va poursuivre son action jusqu'en avril 2021.