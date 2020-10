Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Des Lauréats du Pasres formés à la rédaction d'articles scientifiques

Le Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres) organise, du 6 au 8 octobre 2020, à son siège, sis à Adiopodoumé (Km17, route de Dabou), un atelier de formation sur la rédaction d'articles scientifiques, à l'intention des lauréats de cette institution.

Pendant trois jours, les participants seront outillés à la méthodologie d'une rédaction scientifique : le choix de la revue, la présentation et structuration du modèle Imrad, l'importance de la statistique dans l'analyse des données quantitatives et qualitatives de recherche, la protection des résultats et l'accès à l'information scientifique et la gestion de la bibliographie, etc. « Cette formation vise à améliorer la qualité des articles proposés dans les différents journaux et différentes revues scientifiques », explique Dr Annette Ouattara, responsable du renforcement des capacités et du partenariat au Pasres.

Selon elle, la rédaction d'un article scientifique constitue l'un des principaux défis auxquels font face les chercheurs de diverses disciplines. En raison de la rigueur scientifique que celle-ci requiert, telles que l'originalité, l'exactitude, l'objectivité, l'équité, la finesse dans l'écriture, la capacité à prendre part à la compétition tant au niveau national qu'à l'international. « La rédaction d'un article scientifique est soumise à des règles et critères que beaucoup considèrent trop rigoureux », a-t-elle soutenu.

Mieux, confie-t-elle, « certaines études scientifiques ont révélé que la plupart des articles proposés à la publication dans les revues scientifiques sont refusées pour non-respect des règles méthodologiques ».

Il est donc important de donner des armes aux chercheurs, notamment aux jeunes chercheurs afin que ceux-ci puissent parfaire leurs compétences de sorte qu'elles aillent de pair avec les exigences de la recherche scientifique. « Il ne s'agit pas d'apprendre aux lauréats à écrire mais plutôt à améliorer leur qualité d'écriture parce que dans notre milieu (le milieu universitaire) pour augmenter en grade, il faut produire des articles scientifiques », a indiqué Pr Biaka Zasseli Ignace, président du comité scientifique du Pasres.

Depuis 2013, en plus du financement des projets de recherche, le Pasres contribue de façon subséquente à la valorisation scientifique des résultats de recherche par l'édition de revue scientifique. Ces dernières années, il a décidé d'accompagner les jeunes chercheurs à travers l'organisation de séminaires de formation sur la rédaction d'articles scientifiques. L'atelier prend fin ce jeudi 8 octobre 2020.