Maroc: Le WAC garde tout de même espoir

Le Raja de Casablanca s'est rapproché du titre en arrachant, mercredi soir, une précieuse victoire sur la pelouse de l'Olympique de Khouribga (2-1) qui quitte la Botola Pro D1, au terme de la 29è et avant-dernière journée du championnat national.

Le dauphin, le Wydad de Casablanca, qui ne veut pas rendre ses armes, a maintenu ses chances dans la course au titre (56 unités) à la faveur de sa victoire face au Rapide Oued Zem (2-1) grâce aux buts d'Ayman El Hassouni (36è) et d'Ismail Haddad (90è). De son côté, la Renaissance de Berkane continue de croire à son rêve, en remportant son match face au Moghreb de Tétouan sur un large score de 4 buts à 1, confortant ainsi sa 3è place (54 unités) derrière les deux clubs casablancais. En bas du tableau, le Youssoufia de Berrechid s'est imposé chez les Mellalis (2-0) se hissant à la 13ème position avec un total de 33 points.

Au terme de son match nul face à l'Ittihad de Tanger (0-0), le Hassania d'Agadir se hisse, pour sa part, à la 8ème position (36 unités), tandis que l'IRT (14è) sauve sa saison en assurant son maintien au sein de l'élite avec un total de 32 unités. Par ailleurs, l'AS FAR s'est facilement imposée face à la Renaissance de Zemamra (5-2). Dès l'entame de la rencontre, Reda Slim a transformé un penalty à la 11è minute de jeu, avant qu'Omar Jerrari ne double la mise (19è).

Bien en jambes, les hommes d'Abderrahim Taleb vont aggraver le score grâce à des buts de Mohamed Fikri (29è) et Hamza Moujahid (41è). De retour des vestiaires, les visiteurs ont entamé la deuxième période en force, inscrivant deux buts par Abdessamad El Mbarki (52è) et Taleb Rabih (55è), avant que Hamza Goudali ne signe le cinquième but pour les Militaires à la 89è minute.

Dans l'autre match qui a opposé le Mouloudia d'Oujda à l'Olympique de Safi, les hommes de Benchikha se sont imposés par 1 à zéro, but inscrit par Noah Saadaoui à la 13è. Au terme des deux rencontres, l'AS FAR et le MCO occupent la 5ème place ex æquo (45 points), tandis que la RCAZ et l'OCS stagnent à la 10è position ex aequo avec le RCOZ (33 points).

Résultats

DHJ-FUS : 1-2

RBM-CAYB : 0-2

ASFAR-RCAZ : 5-2

IRT-HUSA : 0-0

MCO-OCS: 1-0

OCK-RCA: 1-2

RSB-MAT: 4-1

WAC-RCOZ: 2-1.

30ème journée

Samedi 10 octobre à 19h00

RCAZ-RBM

MAT-OCK

RCOZ-IRT

CAYB-DHJ

Dimanche 11 octobre à 19h00

RCA-ASFAR

OCS-RSB

HUSA-MCO

FUS-WAC