Algérie: Sélection algérienne de football - Blessés, Ferhat et Zeffane libérés par le staff technique

Alger — Les deux internationaux algériens Zinedine Ferhat et Mehdi Zeffane ont été libérés du stage des "Verts" en Autriche et ne prendront pas part aux matchs amicaux contre le Nigeria et le Mexique, les 9 et 13 octobre respectivement, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

"Pour avoir contracté de légères blessures en ce début de stage des Verts, et en s'appuyant sur les avis du Dr Mohamed Boughlali et des membres du staff médical, le sélectionneur national Djamel Belmadi a préféré ménager les deux joueurs Zinedine Ferhat et Mehdi Zeffane qui, finalement, ne prendront pas part aux deux matchs contre le Nigeria et le Mexique", a précisé l'instance fédérale.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez affrontent leurs homologues du Nigeria, vendredi à Klagenfurt, en Autriche (19h30 algériennes) avant de se mesurer à la sélection du Mexique mardi prochain au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (20h00 algériennes) pour un second match amical.