Sénégal: Vol - Une prostituée de 55 ans accusée d'avoir subtilisé 5 millions de FCfa à son client

Le délégué du procureur du Tribunal d'instance de Dakar a requis, hier, une peine d'un an ferme contre une prostituée de 55 ans. Elle est accusée d'avoir, après une partie de plaisir, soutiré la somme de 9.400 dollars, un peu moins de 5 millions de FCfa, à son partenaire d'un soir.

«Wouy mes enfants ! Que vont-ils devenir ? Ils risquent de se retrouver seuls !». Pleurant à chaudes larmes, la dame Kh. Fall n'a cessé de se lamenter, hier, lorsque le délégué du procureur du Tribunal d'instance de Dakar a requis contre elle un an ferme. La quinquagénaire a révélé qu'elle se prostitue depuis 15 ans, après son divorce, pour nourrir ses cinq enfants dont l'aînée a la trentaine. Mais c'est la première fois qu'elle est accusée de vol. Un ingénieur coréen, venu au Sénégal pour affaire, qui avait sollicité ses services, l'a accusée de lui avoir soutiré 9.400 dollars, soit un peu plus de 5 millions de FCfa. Les faits se sont déroulés le 27 septembre dernier, dans un hôtel de Dakar. Après une soirée bien arrosée, l'ingénieur est rentré à l'hôtel avec la prostituée aux environs de 5 h du matin. Après une partie de plaisir et très givré à cause de l'alcool, il s'est endormi après avoir payé 50.000 FCfa à sa partenaire. À son réveil, aux environs de 11 h, la belle de nuit était déjà partie, mais il n'avait pas constaté la disparition de l'argent. Ce n'est qu'aux environs de 13 heures, quand l'homme devant lui faire le change est arrivé, qu'il l'a remarquée. Il s'est aussitôt rapproché de la réception qui lui a filé les cordonnées de sa partenaire.

Attraite, hier, pour vol, la prévenue a minoré le montant volé en alléguant n'avoir pris que 300 dollars, soit 150.000 FCfa. «C'est pendant qu'il s'essuyait après que nous ayons pris ensemble un bain, que j'ai pris 3 billets de 100 dollars. Et il en restait 4 dans son calepin», a-t-elle confessé. Au président du tribunal qui lui a demandé pourquoi elle a subtilisé l'argent, elle a rétorqué : «C'est à cause des vicissitudes de la vie. J'ai des enfants en charge et des ordonnances».

Or, lorsqu'elle a été interrogée sur l'usage de l'argent, elle a détaillé avoir acheté un ventilateur à 65.000 FCfa avant de dire 35.000 FCfa, un téléphone portable à 10.000 FCfa et de la viande à 25.000 FCfa. À l'en croire, il ne lui restait que la somme de 40.000 FCfa lors de son arrestation. «Je vous signale que 5 kg de viande, c'est 13.500 FCfa et non 25.000 FCfa», a rectifié le président. Suffisant pour que le parquet demande à la prévenue où est-ce qu'elle a mis l'argent qu'on l'accuse d'avoir volé et qui, selon la partie civile, se trouvait dans une envelope gardée dans son sac.

Alors que tout au long de l'interrogatoire elle a tenté d'indexer l'homme qui a fait le ménage après son départ à 7h30, le relevé de la carte magnétique l'a confondue. Il a révélé qu'elle a quitté l'hôtel à 6h26 mn et que l'employé en question n'est pas entré dans la chambre. Il l'a ouvert vers 9h 30 mn en présence d'un de ses collègues pour remettre au Coréen son petit déjeuner. Comme celui-ci dormait profondément, ils sont repartis.

C'est pourquoi le parquet a demandé que A. F. Dioum soit relaxé des fins de vol à l'occasion du service. En revanche, il a requis un an ferme contre Kh. Fall, qui, toujours en pleurs, a demandé pardon à ses enfants. «Tout ce que je fais, c'est pour eux, car je suis seule à les nourrir», a-t-elle marmonné. Elle sera fixée sur son sort, demain 9 octobre.