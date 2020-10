Sénégal: Transbordement illégal et tentative de corruption - Z. Wei et C. X. Yong condamnés à un mois ferme

Surpris dans les eaux territoriales sénégalaises en train de transporter des produits d'un navire à un autre, Z. Wei et C. X. Yong ont proposé 350.000 FCfa au commandant de la brigade de gendarmerie du Port autonome de Dakar (Pad) en échange de leur liberté. Ils ont été condamnés à un mois ferme pour transbordement illégal et tentative de corruption.

Pêche et transbordement illégaux, corruption active et complicité de délit, telles sont les infractions pour lesquelles Z.Wei et C.X.Yong, respectivement capitaine et commandant d'un navire chinois, étaient attraits, hier, mercredi 7 octobre, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont écopé d'un mois ferme. Selon des éléments de l'enquête, interpellés sur les eaux territoriales du Sénégal par le commandant de la brigade de gendarmerie du Port autonome de Dakar (Pad), ils lui ont proposé 350.000 FCfa en échange de leur liberté. Le gendarme a refusé leur proposition et les a faits conduire devant le procureur. Au Sénégal, depuis 4 mois, lors de leur arrestation, ils transportaient des produits de mer de leur navire à un autre, sans autorisation de leur consignataire, a dit le gendarme.

Interrogé à l'audience au sujet des 350 000 FCfa, C.X.Yong a estimé qu'il y a eu un malentendu. Il pensait agir dans les règles de l'art, ce qui l'a poussé à réclamer un reçu au gendarme après la remise de l'argent. Il a d'ailleurs refusé de signer un document parce que l'agent des forces de l'ordre ne lui remettait pas une décharge. Ils en sont à leur premier séjour au Sénégal et ignoraient la procédure en vigueur, ont tenté de se justifier les prévenus. Le parquet a requis l'application de la loi pénale.

De la défense, Me Amadou Sow a commencé par relever la difficulté liée à la barrière de la langue qui caractérise ce dossier. Il n'y avait aucun interprète à bord des navires. L'autorisation de transbordement du consignataire peut être faite par messagerie écrite ou orale. Ses clients ont obtenu une autorisation orale. C'était une situation d'urgence. Il fallait fournir des produits alimentaires à l'autre navire qui n'en avait plus. L'avocat a par ailleurs estimé qu'il ne s'agit point de pêche illicite dans les eaux sénégalaises. Si c'était le cas, ce ne serait pas devant le tribunal des flagrants délits mais en grande correctionnelle où des amendes dissuasives pouvant s'élever à des milliards de FCfa que ses clients seraient traduits. Concluant que la procédure est donc irrégulière, le conseil a demandé la relaxe, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute.

Le tribunal n'a pas retenu la pêche irrégulière, mais a estimé qu'il y a eu transbordement illégal. Il a également disqualifié la corruption en tentative de corruption et a condamné Wei et Yong à un mois ferme pour ces deux délits.