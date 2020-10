Togo: Les ministres devront manger des mets locaux

Le Premier ministre, Victoire Dogbé-Tomegah invite ses collègues à consommer local.

Une lettre circulaire demande aux ministres de 's'approvisionner, en priorité, dans le cadre du service, en produits et services d'origine locale et à privilégier la consommation des mets locaux dans les menus de pause-café, de pause-déjeuners, de dîners de galas, de dîners débats, d'ateliers, de conférences, de groupes de travail des comités de réflexion, de commissions techniques, de sessions des conseils d'administration et de surveillance, de sessions de comité de pilotage, ainsi que de toute cérémonie officielle'.

Ce souhait est conforme à la philosophie du gouvernement qui a pris des mesures visant à valoriser les biens, produits et services locaux en vue d'en promouvoir la consommation par les populations.

L'objectif, indique le courrier, est de mettre en valeur le savoir-faire togolais et d'encourager la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits Made in Togo.