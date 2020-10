Soudan: Le ministre des AE rencontre à Genève le Directeur général de l'OMS

Khartoum — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé l'allocation d'un million de dollars américains au Soudan pour soutenir les efforts du gouvernement pour faire face aux maladies et aux fièvres résultant des récentes inondations qui ont balayé le pays.

Cela est intervenu lors d'une réunion tenue par M. Omar Gamaru-Edin Ministre par intérim des Affaires étrangères jeudi, avec le Dr Tadros Adhanom Ghebriusis, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, au siège de l'OMS à Genève, en présence de l'Ambassadeur Ali bin Abi Talib Abdel Rahman, délégué permanent du Soudan à Genève.

Le ministre a salué les efforts de l'OMS pour faire face à la pandémie Corona Covid-19 et à d'autres maladies, en particulier dans les pays en développement, et a remercié l'organisation pour le soutien apporté au Soudan à cet égard.

Le ministre a donné un éclairage sur les développements dans le pays et la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et le Front révolutionnaire et son impact sur la stabilité et le développement du pays en général, et sur le secteur de la santé en particulier.

Il a également donné une explication de l'évolution des conditions de santé au Soudan et de l'impact de la pandémie Corona Covid-19 sur les systèmes de santé au Soudan, et la réunion a évoqué les torrents et les inondations pendant la saison pluviale au Soudan qui ont causé des pertes en vies humaines , des biens et des dommages aux infrastructures dans la plupart des régions.

Le ministre a expliqué les efforts du gouvernement pour lutter contre les fièvres et les maladies d'origine hydrique, soulignant la nécessité pour l'organisation de soutenir les efforts du gouvernement pour faire face à la catastrophe, en particulier dans le domaine de la fourniture de médicaments.

Pour sa part, le Dr Tadros a salué les développements politiques positifs au Soudan, en particulier la signature de l'accord de paix avec le Front révolutionnaire.

En ce qui concerne les conditions de santé dans le pays, le Dr Tadros s'est déclaré satisfait de la diminution du nombre de cas de pandémie Corona Covid-19 au Soudan, soulignant la nécessité de continuer à adhérer aux moyens de prévention au cours de la période à venir.

Il a affirmé que l'organisation continuerait à soutenir le Soudan pour faire face aux effets des inondations et des maladies associées.