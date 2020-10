Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020-Blé Guirao, SG UDPCI continue d'espérer le retrait de KKB

Le Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), Blé Guirao, a prononcé une conférence de presse, le jeudi 08 octobre 2020, au siège du parti arc-en-ciel à Angré Cocovico, Abidjan-Cocody.

Dans ses propos liminaires, il a indiqué qu'à ce jour, l'Udpci ne revendique aucun représentant au sein de la Commission électorale indépendante (Cei) : «Le 02 août 2020 dernier , après la décision du bureau politique, ils ont été nombreux nos militants qui ont claqué la porte de la Cei pour respecter le mot d'ordre et rester Udpci dans la dignité. À ce jour, c'est plus de 98% des militants Udpci qui étaient à la Cei sous le manteau Rhdp qui ont démissionné pour certains ou qui ont été remplacés pour d'autres. C'est pourquoi, je puis vous affirmer sans équivoque qu'il n'y a plus de militants Udpci dans cette Cei dont nous exigeons la dissolution pure et simple.

Donc c'est malsain de dire que l'Udpci a encore des représentants à la Cei. Si quelqu'un est là bas, qu'il était avant Udpci, c'est qu'il est issu ou bien il est ex » Pour lui, le président du parti, Albert Mabri Toikeusse n'est plus dans une optique de négociation avec le pouvoir en place à l'effet de revenir au sein du parti houphouëtiste .« On a dépassé ce stade. C'est fini !», a-t-il lancé sous des ovations des dizaines de militants présents dans la salle. Se prononçant sur le mot d'ordre de désobéissance civile, Blé Guirao a invité les militants et sympathisants de son parti à se mobiliser pour le meeting des partis de l'opposition prévu le samedi 10 octobre 2020 prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau.

«Le meeting du samedi est le début de la désobéissance civile, avec en point de mire le report des élections. Chers militants, nous vous demandons de sortir dès ce samedi pour dire non au viol de la constitution en prenant d'assaut l'intérieur et l'extérieur du stade Félix Houphouët-Boigny.», a-t-il exhorté. Et d'ajouter que l'Udpci et toutes les organisations de la plateforme Arc en ciel qui soutiennent la candidature du Dr Mabri Toikeusse Albert Abdallah, tiendront pour responsables le pouvoir Rhdp, les membres de la Cei et du conseil constitutionnel de tout ce qui arrivera à la suite de " leur tripatouillage et leur volonté à violer en plein notre constitution.

" Interrogé sur l'attitude de Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant, qui a décidé d'aller à la présidentielle du 31 octobre, le SG de du parti fondé par feu le Général Guéi Robert, a dit : «Je pense que KKB va revenir, il ne peut pas trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller ailleurs. Il a un devoir vis-à-vis du peuple. Sa place est avec le peuple. Avant le 10 ou après, KKB va prendre une décision salutaire.»