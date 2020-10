Cote d'Ivoire: Amadou Koné - «Qdit Amadou Gon dit en réalité Alassane Ouattara» (Côte d'Ivoire, Korhogo)

Le jeudi 8 octobre 2020 au centre culturel de Korhogo, une cérémonie d'hommage au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a été organisée par le mouvement "Agir pour Garder le Cap", en présence du Ministre Amadou Koné et de l'ensemble des frères et sœurs de l'ex-Premier Ministre décédé le 8 juillet 2020.

À travers cette cérémonie, le mouvement AGC marquait le lancement officiel de ses activités qu'il compte étendre sur toute l'étendue du territoire national. "Pour le top départ de nos actions, il était important que nous venions à la source, sur les terres de notre mentor, notre modèle, feu Amadou Gon Coulibaly. Avec ses bénédictions et celles de sa famille, nous iront maintenant investir tout le pays, afin de promouvoir les valeurs d'intégrité, de loyauté et d'humanisme qu'incarnait l'homme", a expliqué le Coordonnateur du mouvement, Kissinger Sako.

Heureux de cette initiative, la famille Gon Coulibaly, par la voix du Ministre Amadou Koné, a traduit toute sa reconnaissance aux acteurs du mouvement Agir pour Garder le Cap. Il les a engagés à poursuivre le travail de mobilisation, afin d'assurer une victoire éclatante et écrasante au candidat-Président Alassane Ouattara qui, a-t-il souligné, n'est autre que le père spirituel de feu Amadou Gon Coulibaly. "Pour nous, il n'y a aucune différence entre Amadou Gon Coulibaly et Alassane Ouattara. Qui dit Amadou Gon dit en réalité Alassane Ouattara", a indiqué le Ministre des Transports. Il a indiqué qu'il est grand temps de "mettre fin aux bavardages inutiles faits ici et là" sur le processus électoral en cours.

Selon lui, seule une victoire écrasante du Président Alassane Ouattara le 31 octobre permettre à ses opposants de se tenir tranquilles. "Au RHDP, nous n'avons pas besoin de trop parler. Le bilan de notre candidat est connu de tous. Pas besoin de dire qu'il est largement positif, car nous l'avons tous vu et vécu. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'aller dire à tous nos parents et à l'ensemble des ivoiriens ce que ADO prévoit pour la Côte d'Ivoire sur les 5 années à venir", a annoncé le Ministre Amadou Koné, qui a exhorté ses frères et sœurs de Korhogo à aller voter massivement le 31 octobre 2020, "pour faire taire définitivement ces bavards qui, en réalité, n'ont aucun projet ambitieux pour le Côte d'Ivoire".

Avec Sercom