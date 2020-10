Mali: Confirmé - Soumaïla Cissé et Sophie Petronin libres

La présidence malienne a donné l'information dans la soirée de ce jeudi par le biais du réseau social Twitter. Les ex-otages étaient "en route pour Bamako".

La présidence de la République "confirme la libération de M. Soumaïla Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-otages sont en route pour Bamako", pouvait-on lire sur Twitter.

Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le week-end.

Aucune information n'a non plus été fournie sur l'état de santé de Mme Pétronin, 75 ans, et M. Cissé, 70 ans.

L'homme politique malien Soumaïla Cissé, libéré plus de six mois après son enlèvement, est une figure éminente de la politique et de l'histoire récente et tourmentée de son pays.

Soumaïla Cissé, une cause nationale

Âgé de 70 ans, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle, il a été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou (nord-ouest).

Les seules preuves de vie obtenues pendant sa captivité étaient des lettres transmises à sa famille fin août par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Soumaïla Cissé est la plus haute personnalité nationale enlevée au Mali depuis 2012, date à laquelle des rébellions indépendantiste puis jihadiste ont plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde. L'exigence de sa libération a constitué un des cris de ralliement de la contestation de plusieurs mois contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, finalement renversé par un putsch le 18 août.

"Soulagement" en France

Le président français Emmanuel Macron "a appris avec un immense soulagement la libération" de sa compatriote Sophie Pétronin, "retenue en otage au Mali depuis près de quatre ans", a indiqué la présidence dans un communiqué jeudi soir (08.10.2020).

"Heureux de la savoir libre", le président de la République "remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération" et "les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel", ajoute la présidence française.

Le 24 décembre 2016 Sophie Pétronin, 71 ans, à la tête d'une association d'aide à l'enfance, est enlevée par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali, une région instable en proie aux groupes jihadistes. Le 1er juillet, la principale alliance jihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, diffuse une vidéo montrant six étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Mme Pétronin.