Angola: Le pays accueille la première édition d'Innovation Summit

Luanda — La première édition de l'Angola Innovation Summit, le plus grand événement d'innovation du pays et des PALOP, au format 100% numérique, aura lieu le 16 et le 17 octobre de cette année.

Selon un communiqué de presse auquel ANGOP a eu accès, l'événement au format 100% numérique a pour objectif principal de contribuer activement à l'amélioration des écosystèmes d'innovation dans les PALOP, en général, et en Angola, d'une manière particulière, dans la recherche et la promotion de bonnes pratiques et la prise de conscience de l'Innovation en tant que défi et opportunité mondiale dans le processus de compétitivité.

L'espace sera dédié à l'innovation et à la compétitivité qui offrira aux participants, tels que des spécialistes, des décideurs politiques, des gestionnaires, des entrepreneurs, des journalistes, des faiseurs d'opinion et le grand public, l'accès à des connaissances spécialisées, le partage d'expériences, la visibilité et le réseautage, à travers quatre domaines d'action, à savoir conférences, foire virtuelle, masterclass et lancement de produits.

L'événement connaîtra la présence de conférenciers de différents coins du monde tels que l'Angola, le Portugal, le Cap-Vert, Israël, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et le Brésil.