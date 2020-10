Angola: Les compétitions fédérales reprennent le 17 octobre

Luanda — Les compétitions sportives fédérales, au niveau national, reprendront à partir du 17 octobre, de manière progressive et non globale, après près de huit mois d'arrêt dû à la pandémie du covid-19.

Ainsi, les activités sportives fédérales commenceront par les modalités à «faible risque» de contagion et progressivement ceux à «risque moyen» et «haut risque», tels que déterminés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui définira catégories de priorité.

Lors de la mise à jour des règles pour la nouvelle période de prolongation de la situation de catastrophe publique que connaît l'Angola depuis le 26 mai et se termine ce jeudi (8), le ministre d'État et chef de Cabinet du président de la République, Adão de Almeida, a expliqué qu'une plus grande ouverture aura lieu à partir du mois de novembre.

Par exemple, la 43ème édition du Championnat National de Football de la première division "Girabola2020 / 21" devrait commencer le 3 octobre, selon le programme de la Fédération angolaise de football, mais au vu de la pandémie de Covid-19, elle a été reporté sine-die.

Le tirage au sort du championnat national de football a déjà été effectué, mais la date pour son démarrage est conditionnée à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, il en va de même pour les autres modalités.