Egypte: Le taux annuel d'inflation est tombé à son plus bas niveau depuis 14 ans

L'un des indicateurs positifs observés au cours de l'exercice financier écoulé est le taux annuel d'inflation qui est retombé à son plus bas niveau depuis 14 ans pour atteindre 5,7% en 2019/2020 contre 13,9% 2018/2019, a déclaré jeudi la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd.

"Parmi les indicateurs positifs qu'a connus l'économie égyptienne au cours de l'année 2019/2020 et avant l'apparition de la crise de coronavirus figurent l'augmentation à environ 23% du taux de croissance des investissements publics mis en œuvre durant l'exercice financier juillet/mars 2019/2020 pour atteindre 113 mds L.E., la baisse à près de 7,7% du taux de chômage dans la période de janvier/mars 2020 et la diminution d'environ 24% du déficit de la balance commerciale non pétrolière de janvier 2019 à mars 2020, et la hausse de 19% des flux nets d'investissements directs étrangers (IDE) de juillet à décembre 2019", a affirmé Mme El-Saïd dans un communiqué.

"Avant la crise de coronavirus et comme fruit de l'application réussie du programme national de réforme économique et sociale mis en œuvre par l'Etat au cours des dernières années, le taux de croissance économique a atteint environ 5,6% au premier semestre de 2019/2020 et environ 5% au troisième trimestre de 2019/2020", a dit la ministre du plan.

"L'impact de la crise s'est manifesté au 4ème trimestre de l'année qui a connu une contraction d'un certain nombre de secteurs économiques, dont les plus importants sont le tourisme, l'industrie et les services, ce qui a mené à une baisse du taux de croissance et à une perte du PIB de 206 milliards de livres en 2019/2020", a ajouté Mme El-Saïd.

"Malgré ce recul relatif, les efforts de réforme, les indicateurs positifs avant la crise et la diversité des secteurs de l'économie égyptienne ont contribué à la rendre plus résiliente et capable d'absorber les chocs économiques extérieurs", a poursuivi Mme El-Saïd.

Plusieurs institutions financières internationales dont le FMI ont prévu que l'Egypte sera capable de maintenir un taux de croissance positif d'environ 2% au cours de l'année 2020.