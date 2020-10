Congo-Brazzaville: 4e Relico - Plusieurs tables rondes au programme de l'édition 2020

Organisée sur le thème « Littérature, legs et mémoires » avec le soutien de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais (UNEAC), la Rentrée littéraire du Congo (Relico) qui se tient du 8 au 10 octobre présente un programme alléchant autour de plusieurs tables rondes.

Après la cérémonie d'ouverture de la quatrième édition, le public a assisté à la présentation, la lecture d'extraits et dédicace des livres de Ferréol Gassackys et madame Niama, sous la modération de Fidèle Biakoro. Suivie de la présentation de la Fondation Mfumu par le Pr Grégoire Lefouoba, Donald Fylla, modéré par Eddy Ngombé ; puis la présentation, lecture d'extraits et dédicace des livres de Weldy Télémine et Lewa-Let, modéré par F. Kibinza.

Les tables rondes se poursuivront la journée du 9 octobre, aux Dépêches de Brazzaville, par la présentation, lecture d'extraits et dédicace par E. Kouka, R. Kouoma Kobi et Alfred. Monique Ondze, sous la modération de J.C. Hymboud, interviendra après la présentation, lecture d'extraits et dédicace de Ch. Nkala, Mouniaka et Richard Ballet, modéré par Huppert Malanda. Ensuite, le public suivra la table ronde sur : L'édition au Congo avec Hémar et Alliance Koôngo à Brazzaville et LMI à Pointe-Noire, sous la modération de R. Mongo-Etsion. La journée sera bouclée par la présentation, lecture d'extraits dédicace de G.H. Mongo, R. Galebayi et Mireille Opa-Elion, modérée par Ninelle Balenda.

Enfin, le 10 octobre se tiendra à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, la table ronde Covid-19 avec Jessy Loemba, Chardin, Lewa-Let, Goujel 1er, H. Malanda, modéré par Florent Sogni Zaou. Le Théâtre sera au rendez-vous avec la pièce : « Madame la DG sur la braise » d'Henri Djombo. Puis enfin la communication de Laurent Huppert Malanda. La cérémonie de clôture sera marquée par la remise des prix.

Notons que la Relico est organisée par Le PEN Centre Congo-Brazzaville en partenariat avec la librairie Les Manguiers, Les Dépêches de Brazzaville, Culture Elongo prix des cinq continents et CLE.