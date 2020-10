Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la poste - Appel à une transformation digitale des services postaux

Dans sa déclaration en prélude à la célébration de la 146e Journée mondiale de la Poste commémorée le 9 octobre de chaque année, le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, estime que la digitalisation de la poste est un impératif des temps modernes.

« La digitalisation de la poste, comme on peut le noter, est un impératif des temps modernes qui appelle à l'innovation, l'intégration et l'inclusion, sans lesquelles grand serait le risque d'éliminer la fracture numérique», a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo. En effet, la célébration de cet évènement permet de rappeler l'importance de la poste, d'accompagner les agences postales du monde entier dans l'atteinte des objectifs économiques et sociaux.

Le ministre en charge de la poste a signifié que l'apparition de la pandémie de la Covid-19 a bousculé le secteur mondial postal qui emploie plus de 5 millions de personnes. « Les effets induits de la Covid-19 ont fortement affecté le secteur postal par : la réduction drastique du Trafic entrant et sortant, la mise en berne des activités génératrices de volumes et de recettes domestiques et les coûts supplémentaires liés aux contraintes de protection Covid-19 et de transport du personnel réquisitionné », a-t-il fait savoir.

En effet, le nouveau service de la poste congolaise issu d'un partenariat public-privé a pesé dans le choix du gouvernement à concéder à la Sopéco le paiement de plus de 10.000 ménages au titre des allocutions d'urgence, octroyées par le chef de l'Etat en vue de soulager 200 mille familles vulnérables. Cette approche, dit-il, qui induit les actions d'innovation, d'intégration, d'inclusion, traduit l'interface entre la poste, les pouvoirs publics, les clients, les technologies de l'information et de la communication.

Pour ce faire, le gouvernement interpelle la population à la solidarité afin de poursuivre en dépit de la pandémie le relèvement des défis du développement durable.

Dans sa déclaration, le ministre Léon Juste Ibombo a annoncé qu'au titre de l'opérationnalisation du timbre électronique, une quote part a été concédée à la Société des postes et de l'épargne du Congo pour assurer ses obligations réglementaires et statutaires. Aussi, en ce qui concerne l'année 2021, le ministère s'engage à poursuivre le redéploiement du réseau postal national et la mise en place d'un système d'information intégré de management Postal-Simpost.

Saluant l'Union postale universelle (UPU) qui œuvre au développement du secteur postal international et à la promotion du développement socio-économique des pays membres, Léon juste Ibombo a rappelé que l'UPU compte 192 pays membres dont le Congo. « Encourageant, à l'ère de la dynamique du numérique, les postes à donner la priorité à la transformation digitale, l'UPU qui est à l'écoute systématique a mis en lumière sa vision postale pour l'avenir de la poste », a -t-il indiqué.

Par ailleurs, Léon juste Ibombo associera à cette journée les principaux acteurs étatiques et privés du secteur postal afin de débattre de la problématique de l'impact de la douane sur l'activité postale. « Leur identité de vues et leurs engagements pris ouvrent les perspectives d'une amélioration de relations de travail dans l'intérêt de notre pays », a-t-il conclu.