Congo-Brazzaville: Mercato - Imbula revient à Guingamp, Moutoussamy file à Fortuna Sittard, Kalimuendo vers Lens

Au lendemain du long mercato d'été (clôturé en octobre plutôt qu'en août comme de coutume) à cause de la pandémie de covid-19, l'on se rend compte qu'il y a eu des mouvements du côté de quelques joueurs congolais d'origine.

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail à Sotchi en Russie, le milieu de terrain relayeur international congolais Gianelli Imbula Wanga est rentré à En Avant Guingamp (Ligue 2 française), club où il a évolué pendant trois saisons avant de s'engager avec Marseille. « En Avant est heureux d'accueillir à nouveau à Guingamp, Giannelli Imbula, son ancien joueur, actuellement sans club. Venu pour retrouver des sensations dans le club qui l'a vu grandir, Giannelli va effectuer sa première séance ce mercredi matin avec la réserve », indique un communiqué du club. Imbula n'aurait cependant encore signé à Guingamp, lui qui dispose encore des pistes pour rebondir. Le joueur a connu des déboires dans sa carrière (Rayo Vallecano, Lecce, etc.) et espère se relancer après s'être ressourcé à Guingamp, sept ans après son départ.

Egalement en difficulté depuis l'arrivée de l'entraîneur Christian Gourcuff à la tête du staff technique de Nantes, un autre milieu de terrain international congolais, Samuel Moutoussamy a changé d'air. Il va découvrir le championnat des Pays-Bas (Eredivisie) au Fortuna Sittard. Il est en quête du temps de jeu, il n'a joué qu'un peu moins de deux minutes sur les 540 minutes possibles depuis le début de la saison. Le joueur formé à Lyon est prêté sans option d'achat, étant lié à Nantes jusqu'en juin 2024. Actuellement en regroupement avec les Léopards à El Jadida au Maroc, Samuel Moutoussamy semble confiant, avec l'espoir d'accumuler suffisamment du temps de jeu en club, dès son retour de la sélection.

Le milieu offensif Jean-Victor Makengo quitte Nice (L1 France) pour Udinese (D1 Italie). 3,5 millions d'euros, c'est le montant de transfert de ce jeune joueur (22 ans) mais ayant déjà une grande expérience avec 89 matchs en L1 française dont 5 buts. En prêt à Toulouse la saison dernière, il a fait 19 apparitions pour 2 buts. Il va découvrir le calcio et s'aguerrir encore plus, lui qui est toujours sélectionnable en République démocratique du Congo. En provenance de Slovan Liberec (D1 Tchèque), Elvis Mashike Sukisa est à nouveau en prêt au Viktoria Zizkov (D2 Tchèque) où il avait été déjà prêté lors de la moitié de la saison 2018-2019. Moins utilisé à Slovan Liberec depuis son arrivée deux saisons auparavant (18 matchs pour 1 but), l'ancien joueur Slavoj Vyšehrad (D2 Rép.Tchèque) est continuellement en prêt.

Quant à Sedrick Kalombo, il a signé à Foggia (D3 Italie) comme annoncé depuis plusieurs jours. Le latéral droit congolais est prêté pour le reste de la saison par Salernitana (D2 Italie). En provenance de Sochaux (L2 France), le tout jeune Willy Kambwala Ndengushi (16 ans et 1,92 mètre) rejoint le Centre de formation de Manchester United pour 4 millions d'euros.). Ce jeune défenseur axial a fait partie des U17 de Sochaux. Le jeune attaquant franco-congolais Arnaud Kalimuendo a quitté Paris-Saint-Germain pour le RC Lens où il va retrouver deux autres Congolais de souche, Gaël Kakuta et Simon Banza. Lié au PSG jusqu'en 2024, il va en prêt à Lens, avec option d'achat. Pour l'entraîneur Frank Haise du club lensois, Kalimuendo est « un jeune garçon talentueux, travailleur et avec un excellent état d'esprit ».