Congo-Brazzaville: Développement - Des recommandations pour tirer profit du potentiel socio-économique de la jeunesse

Le premier profil du dividende démographique du Congo, le 8 octobre à Brazzaville, définit des axes permettant de mieux exploiter et valoriser le potentiel de croissance et de développement socio-économique que représente la couche juvénile.

La demande sociale liée à la jeunesse, avant 36 ans, représente 35,5% du PIB contre un pourcentage de 2,7% du PIB dû à la vieillesse à partir de 58 ans et au-delà. Le surplus du revenu généré par les actifs de 36-37 ans est encore insuffisant, soit 1,7% du PIB, pour couvrir la demande sociale totale estimée à 36,4% du PIB. Ces chiffres sont donnés par le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, dans son mot de circonstance. « Les Congolais continuent ainsi à consommer plus qu'ils ne produisent en moyenne jusqu'à 36 ans. Notre objectif commun sera d'allonger la durée de l'âge productif pour aller au-delà de 20 ans comme cela apparait dans le contexte de cette analyse », a déclaré le diplomate onusien.

Le dividende démographique dont il est question représente l'opportunité économique offerte par la situation dans laquelle un pays atteindrait son optimum dans le rapport entre la population non-dépendante donc active et la population dépendante constituée des plus jeunes et les plus âgés.

Le document national y relatif, tel que présenté, permettra d'anticiper l'avenir et non de le subir, d'élaborer les politiques publiques ciblées pour une capture effective du plein potentiel des jeunes afin d'atteindre les Objectifs du développement durable sur des questions qui les concernent directement, a souligné la ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga.

Quelques recommandations

Le premier profil du dividende démographique du Congo fournit des indicateurs de politiques publiques en faveur de la jeunesse. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de la gouvernance sont concernés. En guise de recommandations, la réorganisation du secteur informel pour améliorer les conditions de travail est suggérée tout comme la mise en œuvre la politique nationale de l'emploi.

Il est par ailleurs question d'améliorer la productivité et les revenues des femmes pour un effet multiplicateur du dividende genre. La mise en place d'un programme de réinsertion des 65 ans et plus, la réalisation d'une étude sur le rendement privé de l'éducation, l'amélioration des conditions d'accueil et d'apprentissage des jeunes filles qu'il faut maintenir au collège et au lycée en les intéressant aux filières scientifiques, le renforcement du partenariat public-privé en vue des stages en entreprise et celui des synergies intersectorielles sur les questions de la protection sociale, allongent la liste des recommandations qui, ici, ne sont pas exhaustives.

A travers la présentation du premier profil du dividende démographique présenté à quelques membres du gouvernement en présence du préfet de Brazzaville, du maire de la capitale, et des secrétaires des Conseils consultatifs, l'exécutif en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population engage le processus de vulgarisation dudit document dont la réalisation effective des recommandations est attendue.