Congo-Brazzaville: « Matongué », la métropole de Kinshasa à Brazzaville

Ce genre d'espace, on les retrouve dans la plupart des villes d'Afrique et du monde : rue de la Joie au Cameroun, rue Princesse en Côte d'ivoire, Château Rouge à Paris... , et enfin « Matongué » à Brazzaville.

C'est un lieu où les grands fêtards de la capitale viennent pour vivre pleinement leur vie. Au milieu de la musique, la fumée des grillades, les Brazzavillois se retrouvent pour se divertir et parler des sujets qui les passionnent. « Matongué », c'est aux alentours du rond-point moungali sur l'avenue de la paix dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Il est ainsi baptisé par les Congolais pour l'ambiance électrique qui le caractérise « Nous venons à Matongué premièrement pour l'ambiance qu'on y trouve, puis pour une bonne bière à très bon prix », confie Arnaud, un habitué des lieux.

Comme dans une foire, à « Matongué » les buvettes et restaurants en plein air se succèdent. Autour des tables, des amis se retrouvent et discutent des sujets qui les passionnent. « Après le travail, je passe par Matongué pour retrouver des amis afin de prendre une bière et discuter un peu et cela me permet d'évacuer mon stress de la journée », témoigne Cyr. « Nous offrons les meilleurs services et veillons à ce que nos clients consomment ce qui est frais », affirme Mari, actionnaire d'une terrasse.

Entre ces retrouvailles, l'alcool coule à flots et la musique rehausse l'ambiance. Autour d'une bière, les habitués se racontent presque de tout. Ces derniers temps, le sujet qui domine toute les discussions est l'allègement du couvre-feu de 23h à 5h du matin « Je suis très contente avec l'allégement du couvre-feu car maintenant les ventes vont s'améliorer », s'exclame Mari.

Au-delà d'être un coin chaud de la ville, « matongué » est aussi un endroit où se tisse des relations amoureuses. « Matongué » de Brazzaville tire son nom de l'une des communes populaires de Kinshasa. Connu pour son ambiance, ce quartier situé au nord de la commune de Kalamu est l'un des principaux lieux de la vie nocturne de Kinshasa, rassemblant bars et restaurants.