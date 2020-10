Angola: Étudiants en économie ont accès au marché financier mondial

Luanda — Les étudiants de la Faculté d'économie de l'Université Agostinho Neto (UAN) ont, dès ce jeudi, des informations privilégiées sur le marché financier mondial, à travers un Laboratoire de Finance avec des terminaux Bloomberg mis en place dans cet établissement d'enseignement supérieur..

Le laboratoire, inauguré par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, fait partie d'un accord entre le gouvernement angolais et la multinationale Bloomberg, une société de technologie et de données pour le marché financier et agence de presse opérationnelle dans le monde entier, dont le siège est à New York.

Le laboratoire des finances de la faculté d'économie de l'UAN travaillera comme un projet d'extension des cours d'économie, de comptabilité, de gestion et d'administration, axés sur l'éducation financière, les activités et les études, mettant en relief l'importance des connaissances financières pratiques.

Le projet, qui compte sur la collaboration de l'Agence d'investissements privés et promotion des exportations (AIPEX), vise également à contribuer à l'éducation financière de la société.