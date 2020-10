Angola: Le pays pourrait croître de 1% en 2021

Luanda — Le ministère de l'Économie et de la Planification (MEP) estime une croissance économique de 1% pour 2021, tandis que le FMI, avec une projection plus optimale, s'attend à ce que l'Angola croisse de 3,2%, et pourrait sortir de cycles de récessions successives, a annoncé jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis.

La projection du gouvernement pour cette année, associant déjà l'effet de la pandémie de Covid-19 sur l'économie, est une contraction de 2,8%, bien en deçà des estimations de 4% du FMI.

L'activité économique s'est contractée de 1,8% sur un an au premier trimestre et de 4,6% au deuxième trimestre 2020.

S'exprimant dans l'habituel Briefing hebdomadaire du ministère de l'Économie et de la Planification, le secrétaire d'État a souligné que les prévisions étaient plus conservatrices, compte tenu des incertitudes de la situation actuelle.

Selon le secrétaire d'État, dans le cadre du programme de financement élargi (Extend Fund Facility-EFF), signé avec le Fonds monétaire international (FMI) en décembre 2018, d'une durée de 3 ans, une mission de cette institution internationale assurera le suivi, de 5 à 12 octobre, le programme, pour évaluer l'évolution des variables macroéconomiques au premier semestre 2020 et de chercher à aligner le cadre macroéconomique pour la période 2020-2021.

D'ailleurs, le 6 octobre, une réunion a eu lieu entre les techniciens du ministère de l'Économie et de la Planification et du FMI, dans le but d'évaluer l'évolution de l'activité économique au premier semestre 2020 et les prévisions de PIB se référant aux années 2020 et 2021, en tenant compte du contexte de la pandémie Covid-19.

Selon le responsable, les projections peuvent être mises à jour dès que l'INE présente les comptes nationaux du deuxième trimestre.