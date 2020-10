Egypte: La nouvelle stratégie de la BERD conforme aux visions de développement égyptiennes

La ministre de la Coopération internationale et gouverneure de l'Egypte auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Rania El-Machat a déclaré que l'Egypte soutenait la nouvelle stratégie que la banque cherche à mettre en œuvre au cours de la période 2021-2025, pour parvenir à une économie verte et un développement durable, ce qui est conforme aux visions de développement du gouvernement égyptien.

Mme El-Machat a tenu ces propos lors de sa participation à la réunion annuelle des 71 gouverneurs des pays d'opérations de la BERD, lors de laquelle l'Egypte a été choisie comme le plus grand pays d'opérations en 2019, pour la deuxième année consécutive.

Au cours de ladite réunion, la nouvelle stratégie de la banque pour la période 2021-2025 a été adoptée et repose sur trois axes principaux: la réduction des émissions de carbone pour améliorer la durabilité environnementale, l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes ainsi que la transformation numérique.

La ministre a salué les relations stratégiques avec la BERD, expliquant que les investissements de la banque l'année dernière ont enregistré environ 1,2 milliard d'euros en 23 opérations, dont 80% pour le secteur privé, ce qui reflète le rôle joué par le ministère de la Coopération internationale dans la coordination avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux de développement pour renforcer les relations économiques à travers le soutien aux secteurs public et privé, ainsi qu'à la société civile.

Elle a précisé que les investissements de la BERD s'étaient focalisés sur les priorités de développement de l'Etat, à savoir les énergies renouvelables, les infrastructures, les PME et l'autonomisation économique des femmes, appelant la banque à renforcer la coopération multilatérale avec d'autres partenaires de développement pour parvenir à l'intégration requise à l'appui des stratégies gouvernementales.

L'Egypte est un membre fondateur de la BERD qui a investi plus de 6,5 milliards d'euros dans plus de 116 projets dans le pays, couvrant tous les domaines économiques, dont les plus importants sont les infrastructures, l'industrie, les services, l'agriculture, les banques et le marché financier.