Egypte: La Production militaire dispose d'un système intégré pour soutenir l'économie égyptienne

Le ministère de la Production militaire dispose d'un système intégré qui fonctionne d'après cinq axes (recherches, système informatique, construction, formation, TI). Ce qui en fait une partie importante de l'industrie nationale vu les capacités technologiques, industrielles et techniques que possède le ministère ainsi que les cadres humains distingués, a affirmé jeudi le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi dans des déclarations à l'Agence de Presse du Moyen-Orient (MENA).

Ce système est composé de 16 compagnies industrielles, d'un centre de systèmes d'information et d'ordinateurs, d'un centre d'excellence scientifique et technologique, d'une entreprise de construction, ainsi que d'un secteur de la formation.

"Le ministère de la production militaire joue un rôle vitale dans le soutien de l'économie égyptienne pour faire face à tous les défis que pourrait relever le pays, que ce soit en étant la source la plus importante d'armement des forces armées et de la police (armes, munitions, équipements militaires) ou en maximisant l'utilisation des capacités de production excédentaires de ses différentes compagnies pour aboutir au développement global de l'Etat et répondre aux besoins des citoyens", a dit M. Morsi.

Il a ajouté que le ministère contribuait à la mise en oeuvre de nombreux projets nationaux, et ce dans le cadre du plan de développement global du pays, précisant que son ministère était convaincue que l'industrie était l'un des piliers les plus importants du développement économique global afin de bâtir une économie nationale forte.

Le ministre a noté que l'industrie était aussi l'un des plus importants piliers de la sécurité nationale, vu qu'elle fournit les devises étrangères et réalise une valeur ajoutée au profit des citoyens.

"La stratégie du ministère est fondée sur deux volets essentiels: le premier est la coopération avec les ministères et les compagnies locales et les autorités concernées dans l'Etat pour mettre en oeuvre des projets nationaux et de développement, ce qui renforce l'économie nationale et réalise l'intégration avec les parties locales de l'Etat. Le deuxième volet est axé sur la coopération avec les entreprises mondiales pour localiser les technologies modernes dans les différents domaines pour développer l'accumulation d'expériences à l'intérieur de ses compagnies et augmenter le pourcentage de la composante locale des produits égyptiens", a-t-il conclu.