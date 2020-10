Madagascar: Sénatoriales à Toamasina - La liste de l'IRMAR dévoilée

Le dépôt de candidatures aux sénatoriales se bouscule à quelques jours de l'expiration du dépôt de dossier aux sénatoriales. La liste de l'IRMAR ou « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » a été dévoilée.

La candidature de ceux qui vont représenter la plateforme à la course à l'hémicycle du Palais de verre d'Anosikely a été déposée hier dans la capitale de Betsimisaraka. Donat Tang Manasoa, l'ancien député élu de Mahanoro et maire en exercice de la ville de la région Atsinanana ainsi que Ramarosoa épouse Emeline Rakotobe, ancienne sénatrice, conduisent la liste. Ils sont assistés par l'ancien président de délégation spéciale de Toamasina et actuellement directeur régional de la Jeunesse et des sports, Jena Christin Razafimanana, avec Pierre Roger Parfait Razafindraolina et Guy Ramarosandratana en tant que suppléants.

Les membres de l'IRMAR de Toamasina ont emboiîé les pas à leurs collègues de Fianarantsoa et Mahajanga. Le manque d'engouement des candidats est constaté depuis l'ouverture de dépôt de candidature le 28 septembre. Jusqu'à présent, les représentants des partis politiques continuent de demander la liste des pièces à fournir auprès organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (OVEC). Pour le cas de Toamasina, une source avisée a expliqué que le parti MMM se prépare à s'inscrire à la course aux sénatoriales. Tandis que pour d'autres provinces, le dépôt de dossier est attendu ce week-end. Les candidats disposent encore de quatre jours pour participer aux élections sénatoriales du 11 décembre.