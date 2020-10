Madagascar: Travaux publics - Les normes de qualité éxigées dans les constructions

Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriatomanga a convoqué les entrepreneurs en Bâtiment et Travaux Publics mercredi matin à la résidence de la région Boeny.

Il a ainsi exigé à ce que les normes de Qualité soient désormais respectées et que des sanctions soient appliquées dont le retrait des cartes professionnelles en cas de mauvaises qualités des travaux de construction des routes, infrastructures et bâtiments publics dans la région Boeny. Suite aux promesses présidentielles, des appels d'offres de travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures routières seront bientôt lancés. Le gouverneur demande à ce que les mieux disant soient retenus et non les moins-disant.

Les corruptions et les commissions sur l'attribution des marchés ou pourcentage seront désormais écartées voire éradiquées. «Suite à des descentes effectuées dans les cinq districts, j'ai constaté que les travaux de construction des routes sont lamentables en terme de qualité et de finition. Il n'est plus acceptable que des entreprises de la capitale obtiennent les marchés», a déclaré Mokhtar Andriatomanga.