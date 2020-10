Madagascar: Consommation d'animaux marins - Les autorités renforcent le contrôle

Le ministère de la Pêche met en garde face à la consommation de plusieurs espèces d'animaux marins répertoriés.

Un contrôle rigoureux sera appliqué au niveau des marchés de différentes régions de la grande île après les incidents d'intoxication alimentaire via des animaux marins à Fenoarivo Atsinanana et à Antalaha récemment. « Les démembrements ministériels au niveau régional assureront le contrôle de la vente et la consommation des animaux marins à risque toxique au niveau des marchés. Le contrôle pourrait aboutir au retrait du permis de collecte pour les pêcheurs », fait savoir Docteur Etienne Rabemanaja, directeur de la Pêche au niveau du minis tère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP).

La consommation de fruits de mer a coûté la vie à plusieurs personnes à Fenerive Est cette semaine. Ces personnes ont succombé après avoir consommé des tortues de mer ou « Fano ». C'est suite à cet incident que le ministère de la Pêche a mis en garde la population surtout dans les régions côtières face au risque d'intoxication alimentaire via ces animaux marins. « Il est interdit et consommer ou de vendre certaines espèces de poissons, de requins ou encore de tortues durant un certaine période.

La raison de cette interdiction est que la saison chaude est la période de floraison des microalgues dans la mer. Les fleurs seraient à l'origine des poisons contenus dans l'appareil digestif et même dans la chaire de certains poissons », explique le Docteur Etienne Rabemanaja, Directeur de la pêche au niveau du MAEP.

Saison chaude

Dès le mois d'octobre et jusqu'au mois d'avril, la pêche et la consommation demeurent interdites aux larges des côtes du pays. Plusieurs animaux marins dont des espèces de poissons, de requins et de tortues représentent des dangers pour la santé humaine en cas de consommation. Il s'agit par exemple de sept espèces de requins, comme le requin marteau halicorne, le requin griset ou « Hazalava », le requin pointe blanche ou « Akiho », le requin à queue tachetée, le requin boule dog ou « Boriloha », le requin Renard. Pour les tortues, la tortue imbriquée et la tortue verte représentent potentiellement des risques toxiques.

En outre, treize espèces de poissons sont les plus dangereux pour l'Homme, parmi eux, la sardinelle tachetée ou « Geba ». « Les espèces répertoriées sont interdites à la consommation du le mois d'octobre jusqu'en avril. Avec l'accumulation des toxines dans leurs organismes, l'Homme est en haut de la chaîne alimentaire et pourrait être gravement touché. Comme ce fut le cas cette semaine », indique le directeur de la pêche.