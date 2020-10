Ile Maurice: MK - Le protocole sanitaire sera revu pour l'équipage à bord

Le stress semble avoir gagné les employés de MK depuis la réouverture des frontières.

En effet, l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCAA) sollicite les autorités afin que le protocole sanitaire soit revu pour le personnel navigant commercial. Lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi avec le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, ainsi que les Dr Catherine Gaud et Zouberr Joomaye et plusieurs membres du ministère, le syndicat a abordé plusieurs aspects. Des recommandations du ministère sont attendues.

Qu'est-ce qui doit être revu ? Tout d'abord, un échantillon du PPE de l'équipage devra être envoyé pour examen et la qualité d'usure du PPE doit être revue. Ensuite, le protocole des couchettes pour le repos du personnel sera également revu. Le personnel navigant demande également que le protocole d'isolement soit revu en particulier lors des vols internationaux par rapport à ceux de Rodrigues.

En effet, selon Yogida Baboo, présidente de l'AMCAA, le personnel navigant sur le vol Paris/Londres est autorisé à opérer un vol sur Rodrigues après les sept jours d'isolement. Le système de transport sera revu pour ceux soumis au régime de ramassage. «L'équipage ne peut être déposé aux points de ramassage lors de l'isolement», fait remarquer la présidente de l'AMCAA.

Les tests PCR seront effectués à domicile pour ceux qui sont en auto-isolement afin d'éviter à l'équipage d'aller faire ces tests dans des centres de santé. Le personnel navigant ne doit pas être soumis au test PCR après chaque atterrissage car ledit test est efficace lorsqu'il est effectué après cinq jours d'exposition. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'isoler doivent bénéficier d'un hébergement optionnel.

Lors de la réunion, une demande a également été faite pour un système de rotation afin de permettre aux membres du personnel navigant d'avoir une vie sociale et d'éviter que l'équipage ne travaille sans interruption pendant 17 jours de service et de confinement. «Nous avons demandé un protocole humain et adapté à notre secteur, qui concilie l'aspect professionnel et social et protège la santé mentale/physique d'une personne. Il faut établir un système qui permet aux personnes concernées d'adhérer au protocole», indique Yogida Baboo.

«Nous avons également soulevé la question des jours d'isolement qui ne sont pas actuellement considérés comme faisant partie de notre temps de travail alors que le protocole sanitaire est une obligation après un vol.»

La MALPA était contre l'auto-isolement

Le 6 avril dernier, la Mauritius Air Line Pilots Association (MALPA) avait soulevé la question du confinement chez soi. Selon le président, Patrick Lile, cela représente un risque pour les membres de la famille de quelques pilotes qui cohabitent avec des personnes âgées. De plus, il affirme que de nombreux membres ont des enfants en bas âge et se confiner à la maison est pratiquement impossible. «Nous faisons une demande pour que des arrangements soient faits afin que les pilotes qui le souhaitent soient confinés dans un hôtel loin de leur famille pour une période de cinq à sept jours. Si aucun symptôme n'est détecté après cette période, le pilote pourrait rentrer chez lui en toute confiance sans risque d'infecter les membres de sa famille.»

Répondant à la missive de la MALPA, le capitaine Alain Leung Hing Wah, EVP Flight Operations, a déclaré : «Je prends note de la demande des membres d'équipage qui veulent se confiner dans un hôtel pour cinq à sept jours. Cette demande est totalement subjective. Et à moins que je ne me trompe, je ne me souviens d'aucune autorité dans le monde recommandant une telle période de quarantaine. Je suis sûr que vous savez que la période de quarantaine standard est de 14 jours. De plus, nous restons guidés par le protocole existant d'auto-quarantaine du ministère de la Santé pour l'équipage.»

L'Aéroport de Plaisance obtient l'«Airport Health Accredition» pour un an

Le SSR International Airport est le premier aéroport en Afrique à obtenir l'Airport Health Accreditation. Cette reconnaissance vise à réduire les risques sanitaires à l'aéroport de Plaisance et dans le monde selon des critères et normes spécifiques, afin d'assurer que les passagers voyagent dans des conditions adéquates. Le but est de protéger le public voyageur ainsi que le personnel avec la reprise des activités dans le secteur de l'aviation. L'Airports of Mauritius Co Ltd (AML) a validé les mesures et le protocole mis en place auprès du Conseil international des aéroports.

L'instance internationale, après évaluation, a accordé à l'aéroport de Maurice l'Airport Health Accreditation. À savoir que l'AML, l'Airport Terminal Operations Ltd et autres prestataires de services ont collaboré pour obtenir cette reconnaissance mondiale. Cette accréditation est valide pour une période de 12 mois et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle évaluation de la conformité des mesures prises par l'aéroport soumissionnaire.