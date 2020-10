Congo-Kinshasa: Minembwe - Cacophonie incompréhensible au plus haut niveau de l'Etat

Le Président de la République vient de mettre fin au suspense qui planait sur ce dossier depuis quelques jours. Il vient tout simplement d'annuler l'installation de la commune qui a provoqué des réactions de tous les Congolais où qu'ils se trouvent.

Ce qui est remarquable est que plusieurs personnalités qui s'étaient retrouvées comme par hasard à Minembwe à la cérémonie d'installation de la commune ont nié y avoir été invité.

Le Ministre de la Défense qui était présent a nié y avoir été invité. Plusieurs congolais se demandaient d'ailleurs ce qu'il serait allé faire là-bas alors que de dizaines de compatriotes se font massacrer à la machette dans le grand Nord tout proche. Il serait arrivé avec la caravane de la paix qui avait inscrit Minembwe sur son parcours depuis longtemps et serait grandement surpris de se retrouver engluer dans une cérémonie qu'il n'avait pas vu venir.

La même version vient du Chef d'Etat major des FARDC qui était aussi parmi les invités mais qui était là pour raison de service.

L'Ambassadeur des Etats-Unis, quand à lui, devait vérifier si l'aide humanitaire envoyé vers Minembwe y était parvenu. Sauf que les déplacés de Djugu n'ont pas encore gouté à la générosité réelle de l'Ambassadeur, ni à cette sollicitude qu'il manifeste à ceux de Minembwe. Comme les Congolais ne peuvent refuser une aide d'où qu'elle vienne, ils acceptent aussi cette explication du diplomate américain dont la présence à cette installation controversée a donné lieu à des interprétations variées.

Donc, tous les invités qui avaient, c'est le cas de le dire, rehaussé de leur présence l'installation de la commune de Minembwe, ont nié avoir été à Minembwe sur invitation officielle. Qu'ils disent la vérité ; nous n'allons pas les énerver en ne l'acceptant pas ; ils ont cautionné cette installation en la rendant plus solennelle et les annales retiendront leur présence en ce jour là précis à Minembwe.

Les seuls à ne pas attribuer la raison de leur présence dans cette commune rurale à la cérémonie d'installation de la commune rurale sont le Ministre de l'Intérieur de la Province du Nord Kivu qui a d'ailleurs minimisé la portée de l'installation de la commune rurale qui est comme "toutes les communes" du pays ; et le Ministre d'Etat à la Décentralisation Mr. Ruberwa.

Les observateurs de ce spectacle ne manquent pas de poser des questions qui révèlent une cacophonie dans laquelle même le Premier Ministre de la République est impliqué. L'Evêque d'Uvira n'avait-il pas même impliqué le Président de la République dans tout ce qui se passe en lui posant la question de savoir pour qui il roule ?

Le Ministre d'Etat Azarias Ruberwa était-il porteur d'un ordre de mission valide pour l'installation de la Commune ? Les ordres de mission des Ministres étant signés par le Premier Ministre, cela signifie que le Premier Ministre est également partie prenante dans l'installation de la commune à cette date précise. Si l'ordre de mission n'existe pas, alors le Ministre opère comme un électron libre qui rend compte ailleurs qu'au Premier Ministre et au Président de la République. C'est un dysfonctionnement qui n'honore pas le gouvernement et la République dans tous les deux cas.

Ruberwa est parti à Minembwe sans en toucher mot au Président de la République. C'est cette réalité qui fait jacasser les sieurs Ngbanda et compagnie qui sautent sur l'occasion pour parler de haute trahison de la part du Président de la République. Il est possible qu'il ne lui ait pas signifié son intention d'installer Minembwe comme Commune rurale. Dans ce cas alors, les Membres du Gouvernement manifestent un manque de courtoisie qui friserait l'impertinence. Un gouvernement ne peut pas fonctionner sur des bases aussi mauvaises et espérer obtenir des résultats. Un Ministre de la République devrait avoir la possibilité d'atteindre le Président de la République à toute heure de la journée et il ne peut pas quitter la capitale sans piper mot. Quel que soit ce qui est arrivé, ce n'est pas comme cela que les choses marchent dans une République.

Si le Président était informé, cela ne veut pas dire qu'il serait forcément complice de la balkanisation du pays dans une affaire qu'il n'a pas conçu lui-même et qui a été montée et ficelée complètement ailleurs et avant lui. Il peut avoir tout simplement sous-estimé la portée sentimentale de l'affaire et s'en est rendu compte après. L'annulation de l'installation est suffisante pour remédier à la situation.

Quant à ces coïncidences relevées dans le chef des diplomates et autres autorités, les observateurs ne croient pas du tout à cela. Leur agenda est établi des semaines à l'avance et ils ne pourraient pas convaincre en disant que l'organisateur était un puissant devin qui fit coïncider leur arrivée avec son évènement.

Ils ont simplement minimisé la portée de cette installation qui devait-être routinière mais qui s'est imprégnée d'une portée sentimentale que ce soit à Kigali ou à Kinshasa, difficile à anticiper. Le dysfonctionnement des services de l'Etat doit être interpellé ici.

Si on veut faire les choses dans les normes, les décideurs se doivent d'étudier tous les paramètres qui interviennent dans un dossier avant de les exécuter.

Minembwe est un coin de la République comme les autres. Il ne doit pas empiéter sur les groupements et chefferies environnantes pour ne pas créer des remous et ce n'est pas une terre ancestrale qui est donnée à une ethnie. Ce n'est qu'une terre congolaise qui est soustraite de la gestion des groupements pour être placée sous l'administration provinciale comme Menkao l'a été, comme N'sele l'a été et comme toutes les terres ancestrales qui quittent l'autorité des chefferies pour celle de la Province et de la République.