Congo-Kinshasa: Covid-19 - Port de masque obligatoire en milieux scolaire et académique

Réunis ce jeudi 8 octobre 2020 autour du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, les membres du Comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la Covid 19 se sont essentiellement focalisés sur l'évaluation de la situation épidémiologie de la Covid 19 en prévision de la rentrée scolaire et de la rentrée académique édition 2020-2021, ainsi que les structures d'enseignement professionnel et celle des Affaires sociales.

Selon le Ministre d'État en charge de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Willy Bakonga, qui a fait le point des travaux, il a été décidé lors de cette réunion, de la confirmation de la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 le lundi 12 Octobre 2020.

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et universitaire, le principe de la reprise intégrale des cours a été retenu. La date de la rentrée académique sera communiquée incessamment. "De la première année graduat jusqu'en deuxième année licence, tous les étudiants doivent reprendre le chemin des universités et instituts supérieurs", a-t-il laissé entendre.

Cependant, le Comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la Covid 19 appelle à la responsabilité de tous, enseignants et parents, pour veiller au respect des gestes barrières et du port des masques qui demeure obligatoire pour tous, sans distinction d'âge.

"Les signaux sont bons, les paramètres sont positifs, il n'y a rien à craindre. Sauf qu'au niveau de l'école primaire et secondaire, on a redouté la promiscuité des élèves par rapport à cette maladie. La solution a été donné par le ministre de la Santé : il faut absolument que les élèves aient leur masque pour éviter la contamination en milieu scolaire", a souligné Willy Bakonga.

A ce niveau, le Ministre d'Etat a souligné que le Gouvernement central qui porte cette question à cœur, avait déjà pris toutes les dispositions quant à ce notamment, à travers la mise à disposition des écoles, des kits essentiels au lavage des mains. "Il revient de la responsabilité du Gouvernement, de tous parents, partenaires éducatifs, techniques et financiers qui accompagnent le système éducatif de mettre la main à la patte pour que cette rentrée scolaire soit une réussite", a prévenu le Ministre de l'EPST.

Rappelons que le Comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la Covid 19 comprend les Ministères de l'Intérieur, du Budget, de la Décentralisation, du Travail et prévoyance sociale, de la Communication et médias, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, des Finances, de la Santé, de la Défense Nationale et Anciens Combattants, des Affaires Sociales, des Actions Humanitaires, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de Santé, du Secrétariat Général du Gouvernement, du Gouvernorat de la ville province de Kinshasa, du Secrétariat Technique chargé de la riposte contre la pandémie de la Covid 19, des services de sécurité, ainsi que de la Police Nationale Congolaise. Le Ministre de la Formation Professionnelle Arts et Métiers a également été convié à cette réunion.