Congo-Kinshasa: «Songo Event's» - L'artiste Arnauld Esatis appelle à la paix en RDC et en Centrafrique

Plus qu'un simple concept, «Songo Event's» est un spectacle musical qui vise un brassage culturel entre les artistes congolais et centrafricains. Ce projet est placé sous le thème : «la recherche et la consolidation de la paix en cette période de la pandémique à Covid-19.

Songo Event's, renseigne-t-on, est une initiative d'Arnold Esatis NGBAGALET, qui est un jeune artiste- slameur centrafricain résidant en République Démocratique du Congo sous le statut de Réfugié.

Présenter au public du monde, en général, et aux Congolais, en particulier, la quintessence de son concept «Songo Event's». Tel a été l'objet d'un point de presse tenu, ce 8 octobre 2020, à Kinshasa par l'initiateur de ce projet artistique.

L'idéal est de mobiliser les partenaires et les amis de la paix à comprendre le bien-fondé de ce spectacle afin qu'ils l'accompagnent pour sa réalisation.

Selon les organisateurs, cette activité n'a, jusque-là, pas des sponsors. Raison pour laquelle, ils invitent les personnes de bonne volonté ainsi que les organismes internationaux qui œuvrent pour la paix de s'impliquer et de soutenir le projet.

Jusqu'à preuve du contraire, Arnold Esatis et son équipe se battent encore, à la recherche des moyens pour une bonne organisation de ce spectacle qui mettra ensemble les artistes congolais et centrafricains sur une même scène.

«La paix est importante pour tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Aujourd'hui nous parlons du brassage culturel entre la Centrafrique et le Congo-Kinshasa mais demain on peut parler du brassage culturel entre les africains dans l'ensemble. A travers la musique, les artistes veulent apporter une solution à la crise multiforme qui secoue l'Afrique», a indiqué le promoteur du spectacle "Songo Event's".

RDC et RCA : échange culturel à Kinshasa

Retenons que le concert est prévu pour le 5 décembre 2020 à Kinshasa. Plusieurs artistes congolais et centrafricains sont déjà au parfum du concept et y travaillent afin de présenter un spectacle digne en rapport avec le thème.

Il nous revient que la RCA sera représentée par ses artistes de la nouvelle génération musicale notamment, le chanteur Losseba Ngoutiwa, le rappeur Lil French Mod...

Tandis que du côté de la RDC, on annonce la participation de la coqueluche du moment, le chanteur Innoss'B, de la chanteuse Céline Banza et du Collectif slameurs de Kinshasa.

Très ouvert d'esprit, Esatis Lebon invite également d'autres qui sont intéressés à venir rejoindre l'équipe pour donner encore plus de couleurs à l'évènement.

Bien avant le spectacle, renseigne-t-on, il y aura une rencontre entre artistes congolais et centrafricains au cours de laquelle ils vont échanger aussi autour d'une table sur la problématique de la paix qui est un bien commun pour tout le monde.

Redorer à travers la musique, la relation de bon voisinage entre le peuple centrafricain et Congolais fait partie des objectifs visés de ce concert jumelé qui est à la fois festif et pédagogique pour la promotion de la paix et sensibilisation à la lutte contre la propagation du Covid-19.