Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La situation sécuritaire de plus en plus alarmante

Au Sud-Kivu, la situation sécuritaire se détériore davantage. Le nombre des cas d'enlèvements, viols, vols et tueries dans différents territoires de la province est de plus en plus élevé. La majorité de territoires de la province est secouée par les groupes armés. Il s'agit de Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda et certains coins des territoires de Walungu, Kalehe et Kabare. Des seigneurs de guerre, groupes armés locaux et étrangers pullulent et endeuillent plusieurs familles de nombreux cas d'enlèvement des civils. Parmi ces groupes armés, l'on note ceux composés essentiellement des étrangers et d'autres par la population locale.

Des sources sur place renseignent que parmi les raisons qui justifiaient au départ la persistance des groupes armés en province, figuraient la protection des terres et l'appui à l'éradication des groupes rebelles étrangers.

Selon Ladeige Bombo, chargé de plaidoyer à l'action pour la paix et la concorde, APC Sud-Kivu, actuellement quelques organisations travaillent dans la dynamique de paix et réconciliation afin de multiplier les efforts pour une paix durable dans la province mais la situation reste alarmante.

Pour Christian Wanduma, Coordonnateur du mouvement Bukavu Forces Vives, la présence des groupes armés au Sud Kivu présente plusieurs conséquences sur la vie socio-économique des habitants.

«Actuellement, la ville de Bukavu fait face à l'exode rural. Dans tous les territoires de la province, il y a baisse exagérée des produits agro pastorales et des investisseurs ont du mal à orienter leurs projets au Sud-Kivu. Nous demandons l'implication du gouvernement congolais et de la communauté internationale pour éradiquer toutes les forces négatives actives au Sud-Kivu et sur toute la partie Est de la République Démocratique du Congo», a-t-il déclaré.

La société civile de Mwenga, l'un des territoires les plus touchés par les groupes armés, pense que seul le gouvernement a le pouvoir d'éradiquer le phénomène groupes armés au Sud-Kivu et l'Est de la RDC en général.

Explication de Kisenga Lukeka, président de la société civile de Mwenga. «Tout le territoire de Mwenga est déchiré par des groupes armés identifiés et non identifiés qui pillent les biens des paisibles citoyens, incendient des écoles et structures sanitaires, violent même des femmes et filles qui se rendent aux champs avec plusieurs cas de tuerie».

Il indique, par ailleurs, que la société civile essaie de sensibiliser certains groupes armés qui sont accessibles mais pour lui, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour pacifier la province car la paix est une condition majeure pour le développement et la cohabitation pacifique entre individus et communautés.