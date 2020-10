Sénégal: Bingourou Kamara, l'opportunité de rassurer à jamais

Dakar — Le gardien du RC Strasbourg (élite française) Bingourou Kamara, convoqué pour la première fois avec les Lions, est appelé à jouer les premiers rôles lors des deux prochains matchs amicaux devant opposer le Sénégal au Maroc et à la Mauritanie, avec le forfait pour blessure du gardien titulaire des Lions, Edouard Mendy.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé dans un communiqué le forfait de Mendy pour la rencontre amicale contre le Maroc prévue ce vendredi, suite à une blessure à la cuisse droite survenue mercredi lors d'une séance d'entrainement des Lions.

Titulaire dans les buts de son club depuis le début de cette nouvelle saison, en raison de la blessure du numéro un à ce poste, le Belge Matz Sels, l'ancien gardien espoir de France, aura l'avantage de ne pas attendre longtemps pour évoluer dans les buts du Sénégal dès ses deux premières sélections.

Avant la blessure de Mendy, Kamara avait déjà profité de plusieurs situations favorables, en lien avec le forfait d'Alfred Gomis, nouvellement transféré de Dijon à Rennes (France), et l'absence de Clément Diop (Impact Montréal, Canada).

Diop, qui a l'avantage de l'ancienneté dans la Tanière par rapport à Bingourou Kamara, est resté bloqué au Canada en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui place le néo international sénégalais dans une position très avantageuse de numéro un.

Comme au RC Strasbourg où il a été titularisé aux dépens de l'expérimenté japonais Eiji Kawashima (37 ans), Kamara devrait pouvoir profiter de cette situation favorable.

Une belle opportunité à saisir pour ce portier qui aura cependant la lourde tâche de faire oublier les Mendy et Gomis, mais surtout de rassurer ses coéquipiers avec lesquels il va jouer pour la première fois. Il est de même attendu de lui qu'il rende la politesse au staff technique national pour lui avoir fait confiance en faisant appel à lui.

Pour ce faire, Kamara devra être prêt au défi et s'employer dès ce vendredi à tenir son rang contre le Maroc, une équipe comptant des attaquants de haut niveau, une sélection qui a faim de victoire.

Les Lions de l'Atlas seront de plus motivés à l'idée de faire un bon résultat pour se relancer après une phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 contrariée par une élimination en huitième de finale face au Bénin aux tirs au but.

Le Maroc, qui a ensuite raté ses débuts dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022, en faisant match nul 0-0 contre la Mauritanie à Rabat, s'est un peu rattrapé en allant gagner contre le Burundi 3-0 pour sa deuxième sortie en novembre dernier.

Ce qui donne une idée de la faim de résultats des Lions de l'Atlas qui n'ont pas choisi l'option le plus facile pour se jauger à l'occasion de cette fenêtre internationale, le Sénégal et la RD Congo, qu'ils rencontrent en amical, pouvant être considérés comme deux équipes qui comptent malgré tout en Afrique.

A 23 ans, Bingourou Kamara ne pouvait espérer mieux pour continuer sa progression qui n'a jamais été un long fleuve tranquille.

En quittant Tours (2014-2017) pour rejoindre le RC Strasbourg en 2017, les observateurs pensaient qu'il avait les moyens de franchir un cap.

Mais Kamara n'avait pas rassuré outre mesure, et s'est fait devancer dans la hiérarchie des gardiens de son club par le Belge Sels dont il est devenu la doublure.

En débutant la saison cette année dans une posture de numéro un à Strasbourg, Kamara doit avoir eu engrangé de la confiance, suffisamment pour espérer remettre les choses à l'endroit en profitant de l'absence de ses plus sérieux concurrents à ce poste au sein de la Tanière

En tous les cas, il devra sortir le grand jeu puisqu'en plus d'Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre) et d'Alfred Gomis, il aura en face un autre portier, Abdoulaye Diallo, qui connait bien la Tanière et qui cherche à se relancer à Nottingham Forest (D2 anglaise).

Auteur d'un début de saison jugé difficile en club avec le RC Strasbourg, qui occupe la 18-ème place du classement sur 20 équipes après cinq journées en Ligue 1, Kamara est dans l'obligation de rassurer contre le Maroc et la Mauritanie, la sélection qui lui a longtemps fait la cour.

Difficulté ou défi supplémentaire, il aura en face de lui mardi des Mourabitounes qu'on peut deviner déterminés à lui faire regretter son choix d'avoir opté de jouer pour le Sénégal.

Au total donc, pour ses deux premières sélections, le natif de Longjumeau, dans la banlieue de Paris (France), serait bien inspiré de montrer au staff des Lions qu'il peut compter sur lui dans une Tanière riche de grands gardiens depuis quelques années.

Cela ne pouvait mieux tomber pour l'ancien gardien des sélections françaises de jeunes, qui ne ratait aucune occasion de dire son envie de porter les couleurs du Sénégal lors des entretiens avec les médias.